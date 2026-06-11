XBOX se convirtió en el protagonista de la semana tras su presentación del pasado domingo. La conversión se enfocó principalmente en lo que parece ser un regreso en forma a las exclusividades, pues tanto Gears of War: E-Day como Clockwork sólo llegarán a PC y las consolas de Microsoft. Eso sí, aún hay títulos first-party que debutarán en la competencia.

Quizás el caso más escandaloso es el de Halo: Campaign Evolved, el remake de la entrega original que, por primera vez en la historia, se lanzará para PlayStation 5. Todo parece indicar que Microsoft simplemente no pudo echarse para atrás y tuvo que comprometerse con el lanzamiento multiplataforma, aunque aun así tomó una decisión polémica que pudo poner en riesgo su relación con Sony.

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XBOX exigió la eliminación del trailer de Halo: Campaign Evolved en el State of Play

En años recientes, Microsoft flexibilizó su estrategia en torno a los exclusivos y empezó a llevar algunos de sus jfirst-party al resto de plataformas. Esta estrategia empezó con el lanzamiento de Grounded, Hi-Fi Rush y otros títulos, pero en cuestión de meses se extendió y abarcó propuestas importantes como Indiana Jones y Forza Horizon 5.

Tras la salida repentina de Phil Spencer a inicios de 2026, había dudas si Asha Sharma, la nueva directora de XBOX, seguiría el mismo camino. Al respecto, parece que el nuevo liderazgo de la división de gaming apostará de nueva cuenta por la exclusividad.

Eso sí, Halo: Campaign Evolved, Fable y Forza Horizon 6, que previamente anunciaron su lanzamiento para PS5, aún debutarán para el ecosistema rival. Aun así, parece que Microsoft quiere eliminar cualquier rastro de la estrategia multiplataforma.

A principios de esta semana, XBOX publicó un nuevo avance del remake de Halo en el canal oficial de la franquicia. Lo curioso es que al principio aparece una leyenda que indica que el material se capturó en un PS5 Pro, lo que dividió las opiniones de los fans. Más adelante, informes revelaron que, supuestamente, dicho trailer iba a aparecer en el State of Play de la semana pasada.

Ahora, el periodista Jason Schreier publicó un artículo para Bloomberg en el que adelantó que próximamente habrá despidos en la división de gaming de Microsoft. Además, reveló que Asha Sharma y su equipo exigieron de último minuto que el adelanto de Halo: Campaign Evolved se eliminara de la presentación de PlayStation.

De acuerdo con el informe, la decisión de remover el avance del State of Play dañó la relación entre Microsoft y Sony. Eso está en sintonía con la información compartida previamente por el analista Chris Dring, quien señaló que exigir la eliminación del trailer “enfureció a Sony”.

Se reporta que el remake de Halo iba a aparecer en el State of Play con un nuevo trailer que destacaría las bondades del PS5 Pro

XBOX cambia de último minuto su estrategia de exclusividad

Toda esta situación refuerza la hipótesis de que la administración de Asha Sharma se alejó de los lanzamientos multiplataforma de forma repentina y que el enfoque de la compañía cambia de forma reactiva en un intento de “reiniciar y fortalecer” su negocio tras una década complicada.

Antes del XBOX Games Showcase 2026, versiones para PS5 de Gears of War: E-Day aparecieron en el sitio web de PEGI y en las tiendas digitales de algunos establecimientos de Walmart en Estados Unidos. Además, el informe de Jason Schreier revela que la exclusividad de la nueva entrega de la franquicia tomó por sorpresa a los empleados de la compañía.

Parece que el título de The Coalition iba a debutar para PlayStation 5, lo que tiene sentido al recordar que un trailer con el logotipo de la consola de Sony se filtró por error en un podcast oficial de XBOX. Bloomberg también informó que los minoristas se preparaban para abrir la preventa para dicho port.

A pesar de que todas las pistas indican que Gears of War: E-Day era un proyecto multiplataforma, el estudio asegura que nunca estuvo entre los planes. De cualquier forma, Asha Sharma y otros altos ejecutivos de la compañía dicen que analizarán caso por caso las futuras exclusividades.

A pesar del enfoque repentino en las exclusividades de XBOX, Halo: Campaign Evolved aún debutará para PlayStation 5

A pesar de las polémicas, tanto el próximo título de Halo como Fable siguen previstos para PS5.

Pero dinos, ¿crees que eliminar el trailer de Halo: Campaign Evolved fue una mala decisión? ¿Consideras que la relación entre Microsoft y Sony podría estar en riesgo? Déjanos leerte en los comentarios.

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