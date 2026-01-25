Nintendo dice adiós a 2 de sus creativos históricos: Hideki Konno, director de Super Mario Kart y Kensuke Tanabe, quien se despidió con Metroid Prime 4

Se acerca el fin de una era para la compañía de Kioto pues muchas de sus figuras ya están en la tercera edad

Los videojuegos han sido parte de la vida de muchas generaciones de jugadores desde hace más de 4 décadas. Mucho de ese tiempo es felicidad, pero también hay una realidad que nos tocará ver. Los grandes creativos que llevaron a esta industria hacia la cima comienzan con su retiro. En el caso de Nintendo, hay mucha expectativa pues muchas de sus leyendas ya se encuentran en la tercera edad, así que el adiós de la compañía sucederá en cualquier momento. Tal es el caso de 2 de sus mejores desarrolladores, Hideki Konno y Kensuke Tanabe, cuya partida se confirmó hace unos días.

NO TE LO PIERDAS: Jugador asegura que este simple truco mejora la velocidad de descarga de Switch 2 y Switch

Qué rápido pasa el tiempo

Hideki Konno, director de Super Mario Kart, dejó Nintendo el año pasado

De acuerdo con información de la comunidad de Nintendo en el foro Famiboards (vía VGC), el reconocido desarrollador Hideki Konno ya no forma parte de la compañía japonesa.

Los fans descubrieron en su perfil de Facebook en Japón que salió de la empresa en julio pasado. El creativo de 60 años se retiró de Nintendo con toda la discreción posible.

Su salida puso fin a una carrera de 39 años. Hideki Konno llegó a Nintendo en 1986. Su primer trabajo fue como director asistente y diseñador de niveles en Yume Kōjō: Doki Doki Panic, lo que aquí conocimos como Super Mario Bros. 2.

Su salto a las grandes ligas se dio en los noventa con el Super Nintendo y el Nintendo 64 donde fue director (y codirector) de grandes videojuegos para esa consola, como:

Super Mario Kart

Super Mario World 2: Yoshi’s Island

Mario Kart 64

Yoshi’s Story

F-Zero X

Durante la era del GameCube fue director del aclamado Luigi’s Mansion y en las consolas posteriores cumplió un rol de producción y supervisión de varios videojuegos como Nintendogs, Mario Kart DS, Fire Emblem Heroes, Mario Kart 8 Deluxe y más.

Hideki Konno, 39 años de trabajo en Nintendo

Kensuke Tanabe también anunció su salida de Nintendo tras el debut de Metroid Prime 4: Beyond

Tal como dice la frase “juntos llegamos, juntos nos vamos”, uno de los colegas de Hideki Konno también dijo adiós a Nintendo. Kensuke Tanabe declaró en una entrevista para Nintendo Dream que Metroid Prime 4: Beyond fue su último videojuego en Nintendo.

Kensuke Tanabe, de 62 años, llegó a Nintendo en 1986 y es conocido por ser el director de ume Kōjō: Doki Doki Panic, y su variante para Occidente: Super Mario Bros. 2.

En este caso, su talento como diseñador fue la base para una diversificación de actividades en numerosos proyectos de la compañía japonesa. A lo largo de 39 años fue supervisor, asistente, productor, gerente de proyectos en decenas de títulos desde NES hasta Nintendo Switch 2.

Por años cumplió un papel de productor de la saga Metroid Prime. También se le recuerda como supervisor del juego de culto Eternal Darkness: Sanity’s Requiem.

Kensuke Tanabe también se despidió de Nintendo

ENTÉRATE: Nintendo revela un nuevo trailer de Super Mario Galaxy: La Película y confirma el regreso de Yoshi

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, Fuente 2