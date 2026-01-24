Jugador asegura que este simple truco mejora la velocidad de descarga de Switch 2 y Switch

Hace años, la velocidad de descarga fue un tema ampliamente discutido por los usuarios de Switch. Algunos jugadores se quejaron de que su consola bajaba los juegos demasiado lento e, incluso, tardaba varias horas de más para completar el proceso. Ahora que Switch 2 está en el mercado, la velocidad de descarga es de nuevo tema de conversación.

Diversos usuarios de la nueva consola de Nintendo tienen quejas similares: la velocidad de descarga de Switch 2 es demasiado lenta. Esto ha generado preocupaciones a largo plazo, pues juegos cada vez más pesados llegan al sistema. Debido a esto, el consejo de un jugador tomó por sorpresa a los fanáticos de Nintendo, pues reveló un truco muy sencillo que promete mejorar la velocidad de descarga de Switch 2 y Switch.

Jugador promete que esta configuración mejora la velocidad de descarga de Switch 2 y Switch

Esta semana, Final Fantasy VII Remake Intergrade llegó a Switch 2 y se convirtió en uno de los títulos más pesados para la consola de Nintendo. De acuerdo con la página oficial de la compañía, el RPG de Square Enix supera los 87 GB de almacenamiento. Los jugadores que lo adquieran en formato digital deberán ser pacientes para descargar toda la información y poder jugar.

Al parecer, algunos usuarios han tenido problemas, precisamente debido a la velocidad de descarga de Switch 2. Basta con dar un vistazo a los foros para encontrar diversos testimonios sobre descargas muy lentas, que pueden demorar muchas más horas de lo esperado. Esto también sucedió en su tiempo con Switch, pero al parecer hay un jugador con la solución.

Los juegos para Switch 2 son cada vez más pesados

Potential Ebb5601, usuario de reddit, hizo una recomendación a todos los usuarios que sufren con la velocidad de descarga de Switch 2 y Switch. Sugiere ir a la configuración de red y cambiar el valor MTU (unidad de transferencia máxima). Recomendó ponerla manualmente a 1500 para optimizar las descargas.

“Si aún no lo has hecho, deberías cambiar la configuración de conexión a internet, cambiar la MTU a 1500 y pulsar Guardar. Esto permitirá una mayor velocidad de descarga y, a veces, soluciona los problemas de instalación de los juegos”.

¿El truco realmente funciona?

La publicación llamó la atención de muchos jugadores, que han sufrido dolores de cabeza por la velocidad de sus descargas. Algunos de ellos siguieron el consejo de Potential Ebb5601 y comprobaron que su método funciona. Los comentarios evidencian que la configuración mejora la velocidad de descarga, pero que los resultados pueden variar dependiendo de las condiciones particulares de cada red.

Diversos jugadores quedaron gratamente sorprendidos por los resultados. Agradecieron a Potential Ebb5601 por el consejo, pues pudieron mejorar la velocidad de descarga sin la necesidad de estresarse configurando su red. El valor MTU controla el tamaño máximo de los paquetes de datos que pueden transmitirse por una red sin fragmentarse.

Si el MTU es demasiado grande, los paquetes pueden fragmentarse, lo que reduce el rendimiento. En cambio, si es demasiado pequeño, se envían más paquetes de los necesarios, lo que aumenta la sobrecarga y disminuye la eficiencia de las descargas. El valor 1500 parece el ideal para las descargas en Switch 2 y Switch.

Las descargas a veces son un dolor de cabeza por la velocidad

¿Cómo cambiar el valor MTU de una consola?

Cambiar el valor MTU de una consola es muy sencillo. Nintendo tiene página donde detalla las instrucciones para lograrlo con éxito. Incluso, también recomienda el valor 1500 para las descargas. Abajo están los pasos:

Desde el menú HOME selecciona el ícono de Configuración de la consola

Selecciona Configuración de internet y después Ajustes de conexión

En la pantalla de ajustes de conexión, selecciona el archivo de conexión que quieres editar y después Modificar los ajustes

Selecciona la flecha hacia la derecha y después Valor MTU

Toca la flecha hacia atrás para borrar los datos existentes

Usa los números para ingresar el valor MTU nuevo. El valor MTU que elijas dependerá de tu conexión a internet. Suele ser 1500 al usar internet por cable, y 1492 para conexiones usando DSL

Selecciona Aceptar para volver a la pantalla de edición de ajustes de conexión

Selecciona Guardar y después Aceptar. Selecciona Prueba para comenzar la prueba de conexión

