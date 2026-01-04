Nintendo explica por qué los soldados de la Federación Galáctica son clave en Metroid Prime 4: Beyond

La presencia de NPC aliados generó debate entre fans, pero Nintendo asegura que su inclusión responde a una intención narrativa clara.

El lanzamiento de Metroid Prime 4: Beyond marcó un momento importante para Nintendo y para Samus Aran. Sin embargo, también abrió discusiones entre la comunidad. Una de las más intensas gira alrededor de la inclusión de soldados de la Federación Galáctica, un elemento que cambió la atmósfera clásica de la saga para algunos jugadores.

Desde su debut, la serie Metroid Prime se caracterizó por la soledad, la exploración silenciosa y la sensación constante de vulnerabilidad. Por eso, ver tropas aliadas en pantalla resultó extraño para ciertos fans. Ahora, Nintendo decidió hablar del tema y explicar por qué tomó esa decisión creativa.

En una entrevista reciente con Famitsu, el equipo de desarrollo aclaró que la presencia de estos personajes no fue casual. Todo partió de la intención de provocar emociones distintas en el jugador y romper expectativas establecidas.

Una decisión basada en sensaciones, no en mecánicas

Nintendo explicó que, al diseñar sus juegos, primero definen qué tipo de experiencias emocionales quieren provocar. Normalmente, al terminar un juego, el jugador presiona el botón A sin pensarlo. En esta ocasión, el equipo quería que existiera una pausa, una sensación de conflicto interno. Para lograrlo, decidieron mover a los soldados de la Federación Galáctica al planeta Viewros, algo que cobra sentido con el desenlace de la historia.

A partir de ahí, el siguiente paso fue definir cómo debían comportarse estos personajes para que se sintieran creíbles. En lugar de diseñar misiones específicas o pensar en atraer a jugadores casuales, el enfoque estuvo en la inteligencia artificial de los NPC y su actuación en cinemáticas.

La idea era que el jugador reaccionara de forma natural. Que pensara: “Este personaje es un cobarde, no puede pelear, así que debo protegerlo”. Esa emoción, según Nintendo, era más importante que cualquier estructura tradicional de misión.

Un cambio que dividió emociones

La inclusión de los soldados no pretende hacer el juego más fácil ni menos solitario. Al contrario, busca generar tensión emocional y reforzar la narrativa. Nintendo quería que Samus fuera una cazadora solitaria, pero también una figura de protección en un entorno hostil.

Metroid Prime 4: Beyond, disponible en Nintendo Switch 1 y 2 apuesta por una evolución narrativa clara. Puede que no todos los jugadores estén convencidos, pero la intención detrás del cambio ya está sobre la mesa.

