Nintendo soluciona los errores de Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl en Nintendo Switch 2 y detecta otro detalle técnico

La compañía confirma un ajuste importante para los remakes de Sinnoh y advierte sobre un nuevo caso específico en otro juego del catálogo.

La llegada de Nintendo Switch 2, lanzada el 5 de junio de 2025, trajo mejoras claras de rendimiento y compatibilidad. Algunos títulos clásicos aprovecharon el salto. Otros necesitaron ajustes técnicos. Nintendo ya trabaja en ese frente y comparte avances concretos para su comunidad.

Durante las primeras semanas, varios jugadores reportaron cierres inesperados al ejecutar Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl en la nueva consola. La experiencia podía interrumpirse en momentos clave y la conversación creció entre fans de Sinnoh y coleccionistas que retomaron su partida.

Una corrección que mejora la experiencia en Sinnoh

Nintendo confirmó que los problemas detectados en Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl ya quedaron resueltos en Nintendo Switch 2. El ajuste elimina los cierres inesperados que aparecían para algunos usuarios. y la estabilidad general ahora se mantiene durante sesiones prolongadas.

Este cambio resulta clave para quienes regresan a estos remakes. La región de Sinnoh vuelve a sentirse fluida y confiable, además de que las batallas, intercambios y exploración avanzan sin interrupciones. El mensaje oficial refuerza el compromiso con la compatibilidad del catálogo.

Un nuevo caso bajo observación en el catálogo

Junto al anuncio positivo, Nintendo también señaló un caso distinto que requiere atención. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe presenta detalles de audio al ejecutarse en Nintendo Switch 2. Algunos jugadores podrían percibir variaciones sonoras en áreas específicas del juego.

La compañía explicó que el comportamiento aparece en situaciones concretas. El equipo técnico ya identificó el origen del detalle. La información sirve para mantener informada a la comunidad mientras continúa el seguimiento y su arreglo.

Nintendo Switch 2 y el soporte postlanzamiento

Estos comunicados muestran una estrategia activa de soporte. Nintendo monitorea el comportamiento de juegos existentes en Nintendo Switch 2 y las correcciones llegan mediante actualizaciones y ajustes internos. El objetivo apunta a una transición sólida entre generaciones, por lo que si aún tienes problemas con algún juego, no te preocupes, es cuestión de tiempo para que se arregle.

