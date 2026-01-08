Nintendo sorprende con nuevos Joy-Con de diferentes colores para Switch 2 y apunta a los fans del estilo

Los controles reciben un refresco visual con tonos claros que buscan darle más personalidad a la consola híbrida.

Nintendo volvió a mover las aguas entre los jugadores, esta vez con un anuncio pensado para quienes cuidan cada detalle de su consola. La compañía presentó oficialmente los primeros Joy-Con con colores alternativos para Nintendo Switch 2, apostando por una estética más suave y llamativa. El anuncio llegó sin previo aviso, pero rápidamente llamó la atención de la comunidad.

Por si te lo perdiste: Conoce el prometedor calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para 2026

Aunque Nintendo Switch 2 ya está disponible desde el 5 de junio de 2025, la marca sigue encontrando formas de mantenerla fresca. Ahora, los controles se convierten en protagonistas con una propuesta que se aleja de los colores clásicos. Esta decisión busca atraer tanto a nuevos jugadores como a quienes desean renovar su consola.

Nuevos colores para darle más estilo al hardware

Los nuevos Joy-Con llegarán en 2 tonos pastel: verde claro y morado claro. Ambos colores ofrecen una apariencia limpia, moderna y muy distinta a los controles rojo y azul tradicionales. Nintendo confirmó que estos modelos se venderán de forma individual como set, ideales para personalizar la consola.

Este tipo de variantes suele ser muy popular entre coleccionistas y jugadores que buscan algo distinto. Los colores claros también combinan bien con accesorios blancos o fundas transparentes. Todo apunta a que serán una opción muy buscada desde el primer día.

Fecha confirmada, pero precio pendiente

Nintendo anunció que los Joy-Con verde claro y morado claro estarán disponibles en tiendas a partir del 12 de febrero. Sin embargo, la compañía todavía no ha revelado el precio oficial de estos nuevos controles. Se espera que mantengan un costo similar al de otros Joy-Con estándar.

Por ahora, tampoco se ha confirmado si habrá ediciones limitadas o bundles especiales. Aun así, el simple cambio de color ya es suficiente para generar conversación. Nintendo sabe que los detalles visuales también venden.

Más opciones para una consola que sigue creciendo

Desde su lanzamiento, Nintendo Switch 2 ha recibido actualizaciones constantes en juegos, funciones y accesorios. La llegada de nuevos Joy-Con demuestra que Nintendo sigue apostando por ampliar el ecosistema de la consola. Pequeños cambios como este ayudan a mantener el interés del público.

No sería raro que en los próximos meses veamos más colores o ediciones especiales. Nintendo suele escuchar a su comunidad y responder con propuestas creativas. Estos Joy-Con podrían ser sólo el comienzo.

¿Te gustan estos nuevos colores pastel para Nintendo Switch 2?, ¿Qué otro color te gustaría ver en los Joy-Con próximamente? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente