Nintendo Switch 2 subirá de precio y será más caro en 2026, predice famosa firma de investigación

La consola híbrida de Nintendo podría aumentar su costo en los próximos meses debido a los aranceles y la crisis de memoria

La industria de los juegos forma parte de un ecosistema socioeconómico mucho más amplio que afecta a todo el mercado de consumo. Los últimos meses se caracterizaron por estar llenos de incertidumbre debido a los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, la crisis de semiconductores y otros factores. En este contexto, es posible que el Nintendo Switch 2 enfrente aumentos de precio en 2026 o más allá.

Así lo adelantó una famosa firma de investigación, que predice que la consola híbrida de la compañía se volverá más cara en algún momento de los próximos meses.

Nintendo Switch 2 podría subir de precio en 2026

El Nintendo Switch 2 debutó con un precio de $449 USD para su edición base, mientras que el modelo que incluía una copia de Mario Kart World se lanzó a cambio de $499 USD. Se pronostica que el dispositivo verá un aumento en su precio.

En un informe reciente en la que habla de sus 10 predicciones para 2026, la famosa firma de investigación e inteligencia empresarial Niko Partners externó su creencia de que la plataforma de la empresa nipona se volverá más cara durante este año debido a las condiciones del mercado.

Los analistas remarcan que el Nintendo Switch 2 tiene un precio más competitivo en comparación con la PlayStation 5 y Xbox Series X, que en 2025 experimentaron aumentos; sin embargo, opinan que sólo es cuestión de tiempo para que la consola híbrida también ajuste su precio.

Niko Partners predice que el Nintendo Switch 2 experimentará una subida de precio este año

“Creemos que el Switch 2 seguirá los pasos de Sony y Microsoft con su propio aumento de precios impulsado por el impacto de los aranceles, el incremento de los costos de memoria y las condiciones macroeconómicas más amplias”, comentan desde Niko Partners.

A pesar de que Nintendo se enfrentó a los efectos de las tarifas que impactaron directamente en su producción en Vietnam, Japón y China, la consola debutó a $499 USD como se tenía previsto; sin embargo, accesorios del ecosistema y todos los modelos de la plataforma de 2017 sí se volvieron más caros durante el año pasado.

Nintendo habla de la crisis de memoria

En la previa al lanzamiento de su nuevo ecosistema, las preordenes se retrasaron en Estados Unidos y otras regiones debido a la incertidumbre económica. Después de anunciar el aumento en los precios de los accesorios, la compañía advirtió que es posible que se produzcan otros ajustes en función de las condiciones del mercado.

Desde entonces, reportes señalan que la producción del Nintendo Switch 2 se encareció debido a la crisis de memoria y almacenamiento que afecta a todo el sector tecnológico. A pesar de esta situación complicada, Shuntaro Furukawa, empresa de la empresa, indicó que no habrá un impacto inmediato en sus ganancias.

Cuando se le preguntó si es posible que el dispositivo híbrido vea incrementos de precio que afecten a los consumidores, el ejecutivo dijo que ese sólo es un escenario hipotético y que, por ende, no podría hacer comentarios al respecto. En este momento, aún no se han anunciado cambios en el valor de venta.

Comprar un Nintendo Switch 2 para jugar Mario Kart World y otros títulos podría ser más caro en 2026

Pero dinos, ¿crees que esta consola y los dispositivos de Microsoft y Sony se volverán más caros a lo largo de2026? Déjanos leerte en los comentarios.

