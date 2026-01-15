Nintendo Switch Online te dejará jugar gratis esta importante entrega de EA SPORTS

Nos llegan buenas noticias para todos los usuarios de Nintendo Switch Online, ya que Nintendo of America acaba de anunciar el próximo juego de muestra que estará disponible durante los próximos días. Se trata de EA SPORTS Madden NFL 26, entrega que podrás jugar completamente gratis desde hoy.

Por si te lo perdiste: Conoce el prometedor calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para 2026

Como seguramente sabes, los juegos de muestra en la consola híbrida son una versión completa y gratuita de un título, el cual está disponible en el catálogo de la plataforma por un tiempo determinado.

¿Cuál se podrá jugar el nuevo Juego de Muestra?

Ahora, se acaba de confirmar que el elegido para esta ocasión es EA SPORTS Madden NFL 26, juego que puedes descargar sin costo en la eShop para todos los suscriptores de Nintendo Switch Online.

Aquí puedes ver el anuncio:

#NintendoSwitchOnline members! From Jan 15 at 10am PT to Jan 21 at 11:59pm PT, you can download and try the EA SPORTS Madden NFL 26 game at no additional cost.



Learn more: https://t.co/W6J5G5m9jV pic.twitter.com/Ecw5aii66F — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 14, 2026

Como pudiste observar, el juego estará disponible desde este jueves y hasta el próximo 21 de enero, por lo que si eres un usuario activo de Nintendo Switch Online será mejor que aproveches y descubras todo lo que puede ofrecer.

¿Qué es EA SPORTS Madden NFL 26?

EA SPORTS Madden NFL 26 es la nueva entrega de la serie de futbol americano de EA SPORTS, enfocada en ofrecer una simulación más realista de la NFL. El juego presenta mejoras en animaciones, físicas y toma de decisiones de los jugadores, con partidos que buscan sentirse más dinámicos y auténticos tanto en ofensiva como en defensiva.

Esta edición también refuerza modos clásicos como Franchise y Ultimate Team, además de ajustes en la inteligencia artificial y la presentación televisiva. La idea de Madden NFL 26 es acercar aún más la experiencia del futbol americano profesional a los fans, con más control, estrategia y momentos que se sienten sacados de un partido real de la NFL.

Te recordamos que el título se puede comprar en la eShop de Nintendo Switch a un precio especial durante las fechas mencionadas, pero podrás disfrutarlo sin costo de forma temporal al contar con una suscripción a Nintendo Switch Online.

¿Qué te parece este juego en Nintendo Switch Online? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente