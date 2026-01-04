Nintendo y Koei Tecmo revelan cómo nació Hyrule Warriors: Age of Imprisonment tras Tears of the Kingdom

La idea del nuevo Musou ambientado en la Era del Destierro surgió desde Koei Tecmo, tras jugar el más reciente capítulo principal de The Legend of Zelda.

La relación entre Nintendo y Koei Tecmo volvió a dar frutos con Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, un proyecto que tomó forma de una manera poco habitual. A diferencia de entregas anteriores, esta vez la iniciativa no partió desde Kioto, sino desde el propio equipo responsable de la serie Warriors. Todo ocurrió después de que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dejara una fuerte impresión creativa en sus desarrolladores.

En una entrevista reciente, Yosuke Hayashi y Ryota Matsushita, productores del proyecto, explicaron que la temática de la Era del Destierro encajaba de forma natural con la estructura Musou. Tras completar la aventura de Link, ambos sintieron que ese periodo histórico pedía ser explorado con batallas masivas y narrativa épica.

Una idea que surgió jugando

Hayashi confesó que jugó Tears of the Kingdom durante el fin de semana posterior a su lanzamiento. Esa experiencia le dejó una sensación muy clara sobre el potencial del universo planteado. Según explicó, el juego prácticamente le estaba diciendo que era momento de crear un Warriors ambientado en esa era. Tras ese impulso inicial, habló con Matsushita y juntos comenzaron a estructurar el proyecto.

Matsushita agregó que, en realidad, él ya estaba preparando una propuesta antes de esa conversación. Desde su perspectiva, los elementos necesarios para un Warriors estaban dispersos por todo el juego. Personajes, conflictos y contexto histórico ofrecían una base perfecta para un título de acción a gran escala.

Nintendo esperó la llamada

Desde el lado de Nintendo, Eiji Aonuma explicó que durante el desarrollo de Tears of the Kingdom, Hidemaro Fujibayashi definió con gran detalle los eventos de la Era del Destierro. Una vez terminado el juego, surgió la idea de volver a colaborar con Koei Tecmo. Sin embargo, Aonuma decidió esperar a que la propuesta llegara desde el otro estudio.

La anécdota resulta clave para entender la confianza entre ambas compañías. Poco después de esa conversación interna, Koei Tecmo contactó a Nintendo con la idea ya formada, confirmando que ambos equipos estaban en la misma sintonía creativa.

¿Qué es Hyrule Warriors: Age of Imprisonment?

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment expande el universo de The Legend of Zelda explorando uno de sus conflictos más importantes. El juego apuesta por combates multitudinarios, personajes icónicos y una narrativa que profundiza en los eventos que marcaron el destino de Hyrule.

El proyecto refuerza la relación entre Nintendo y Koei Tecmo, y demuestra cómo Tears of the Kingdom sigue influyendo creativamente incluso después de su lanzamiento.

¿Te gusta que Koei Tecmo haya tomado la iniciativa esta vez? ¿Crees que la Era del Destierro era la mejor elección para un nuevo Warriors? Cuéntanos en los comentarios.

