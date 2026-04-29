No More Room in Hell 2 deja el Early Access y prepara su llegada a consolas con zombies más peligrosos que nunca

El shooter cooperativo de terror suma mejoras, nuevo modo y un fin de semana gratis antes de su lanzamiento completo.

El apocalipsis zombie está lejos de terminar y ahora se prepara para una nueva etapa. Tras varios meses en acceso anticipado, un proyecto que comenzó con bases sólidas finalmente dará el salto que muchos esperaban. La experiencia promete ser más intensa, más pulida y mucho más letal.

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Hablamos de No More Room in Hell 2, que ya tiene ventana de lanzamiento en consolas y prepara una prueba gratuita para que nadie se quede sin probarlo.

Un salto importante rumbo a su versión completa

El equipo de Torn Banner Studios confirmó que No More Room in Hell 2 saldrá de Early Access este verano. El juego llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Un punto importante es que la versión de consolas contará con el apoyo de Green Man Gaming como distribuidor.

Antes de ese lanzamiento, los jugadores podrán probar el título en un Free Weekend que se llevará a cabo del 30 de abril al 4 de mayo. Esta prueba permitirá experimentar el nuevo modo Survival, donde la clave será resistir oleadas de enemigos mientras se rescatan civiles.

El juego ha evolucionado bastante desde su debut en octubre de 2024. Ahora incluye más opciones de dificultad, incluyendo un modo Casual que facilita la entrada a nuevos jugadores y también hay un espacio de entrenamiento llamado Tutorial Gym para dominar el combate.

Una de las grandes novedades es el rediseño de los enfrentamientos, las armas cuerpo a cuerpo y de fuego ahora se sienten más dinámicas. Además, se añadieron mecánicas como lanzar objetos, lo que hace cada momento más intenso. Los zombies también cambiaron. Ahora reaccionan al sonido en lugar de fijarse en un solo jugador, lo que obliga a pensar mejor cada movimiento.

Más mapas, progresión mejorada y cooperativo con consecuencias

El título ahora cuenta con 5 mapas, incluyendo los nuevos Broadway y Hospital. Cada uno ofrece escenarios distintos que obligan a adaptarse constantemente.

El sistema de progresión también recibió cambios importantes. Hay nuevas mejoras, ajustes en la economía y más opciones para personalizar personajes. Todo esto busca dar una experiencia más profunda y duradera.

Eso sí, la esencia sigue intacta: la permadeath. Si tu personaje muere, pierdes todo su progreso. Esto hace que cada partida se sienta tensa y cada decisión importe. Además, si te infectas, tendrás que actuar rápido para evitar convertirte en una amenaza para tu propio equipo.

¿Le darás una oportunidad en su fin de semana gratis o esperarás al lanzamiento completo? ¿Crees que este tipo de juegos cooperativos con permadeath tienen futuro? Cuéntanos en los comentarios.

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