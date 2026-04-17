Nuevo plan de Xbox Game Pass ofrecería populares juegos first-party, pero tendría una importante restricción para sus usuarios, ¿qué sabemos de TRITON?

La rumoreada suscripción haría que el servicio fuera un poco más accesible para nuestros bolsillos

Hay muchas expectativas y dudas sobre el futuro de Xbox Game Pass. Pistas sugieren que Microsoft apostará por nuevos planes para que el servicio sea más accesible. Rumores afirman que Asha Sharma y su equipo de Microsoft Gaming trabajan en al menos 2 nuevas suscripciones, que ofrecerían un mejor balance entre contenido y precio.

Uno de los nuevos planes es conocido con el nombre clave TRITON. Su principal atractivo sería un catálogo conformado por los mejores juegos de Xbox Game Studios, incluyendo algunos de Bethesda y, tal vez, de Activision Blizzard. Nuevas pistas reafirman que dicho plan es real y que se enfocará sólo en título first-party; sin embargo, tendrá una importante restricción para equilibrar la balanza.

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Xbox Game Pass TRITON tendría esta restricción

El servicio de suscripción ha recibido infinidad de criticas luego de su reciente reestructuración. La mayoría de jugadores están inconformes con los planes actuales y sus precios. En teoría, Asha Sharma también está inconforme con la oferta actual de Xbox Game Pass, así que ya estaría trabajando en cambios importantes.

Fuentes aseguran que TRITON será uno de los nuevos planes que ofrecerá el servicio a los jugadores. Se intuye que será una suscripción más económica, pero con menos beneficios respecto a Premium y Ultimate. A pesar de que todavía no es oficial, muchos ya la consideran una alternativa bastante atractiva a Essential, pues ofrecería acceso a algunos de los mejores juegos de Xbox.

Por supuesto, TRITON también tendría unas cuantas restricciones para diferenciarlo de los planes más completos y caros. Hallazgos recientes sugieren que la nueva suscripción restringirá una de las funciones disponibles en todo los planes actuales: el acceso a Xbox Cloud Gaming, servicio de juego en la nube que permite disfrutar títulos en consolas, PC y móviles.

El nuevo plan sacrificaría el acceso a la nube para ser más económico

Insider Gaming reporta que Xbox está experimentando con límites de tiempo mensuales de su plataforma de juego en la nube. Se espera que TRITON ofrezca acceso a Xbox Cloud Gaming, pero sólo por un periodo específico de horas al mes. Una vez que los usuarios agoten su tiempo de juego en la nube, no podrían acceder a la función hasta que llegue su próximo periodo de facturación.

De esta forma, Microsoft sacrificaría el acceso continuo a su tecnología de la nube para que TRITON sea un plan más económico. También hay rumores sobre un plan llamado DUET que, en teoría, ofrecería acceso a Xbox Game Pass y Netflix por un solo pago. Por ahora, la compañía no ha confirmado ningún cambio para el servicio

¿Qué más sabemos sobre el plan TRITON?

Aún hay muchas incógnitas sobre el rumoreado plan de Xbox Game Pass. No está claro qué otros beneficios ofrecerá, además de una completa colección de juegos first-party. Tampoco hay pistas de su fecha de lanzamiento ni de su precio. Sin embargo, todo indica que será una opción bastante accesible y atractiva para los fans de la marca.

Better xCloud, cuenta de X que compartió los primeros hallazgos del plan, reveló que hay al menos 13 juegos asociados a TRITON. Todos ellos fueron desarrollados o distribuidos por un equipo de Xbox Game Studios. Así que ofrecería títulos de muy alta calidad, entre ellos algunas entregas de Halo, DOOM, Fallout y más. Abajo está la lista de juegos:

TRITON flexibilizaría la oferta de planes del servicio

DOOM Eternal

DOOM 64

Psychonauts

State of Decay 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Halo 5

Halo Wars 2

Fallout 4

Fable Anniversary

Fallout 76

Gears 5

Ori and the Blind Forest

Dishonored 2

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