¿Overwatch sufrió censura y modificó el diseño de Tracer? Exdirector del FPS rompe el silencio y revela la verdad

A pesar de las controversias, el lanzamiento fallido de su secuela y las críticas de los fans, Overwatch permanece como una de las experiencias líderes en el terreno de los juegos como servicio. Eso es posible gracias, en gran medida, a su pintoresco y memorable reparto de héroes. Tracer es particularmente popular, y durante la etapa inicial fue la cara visible del proyecto.

Con esto en mente, es razonable que algunos miembros de la comunidad reaccionaran con desdén y decepción cuando Blizzard Entertainment atendió las críticas de algunos fanáticos y, aparentemente, modificó el diseño del personaje. Ahora, 10 años después de la polémica, el exdirector del título multijugador finalmente rompió el silencio.

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La controversia de la supuesta censura de Tracer

Overwatch generó muchas expectativas tras su revelación inicial, y los desarrolladores mostraron múltiples adelantos que permitían ver las habilidades de los héroes y otros detalles. También se celebraron numerosas sesiones de prueba en las que los jugadores podían enfrentarse a otros usuarios.

En marzo de 2016, el FPS se vio envuelto en una controversia debido a una de las poses de victoria de Tracer. Básicamente, el personaje tenía una postura que algunos jugadores consideraron indebida. Durante días, la comunidad debatió si los desarrolladores debían tomar cartas en el asunto.

Al final, Blizzard decidió modificar ese aspecto cosmético de Overwatch y ofrecer un reemplazo. Tan solo una semana después de que se desató la discusión, la pose de victoria se sustituyó por otra que tenía un enfoque más sutil, pero sin sacrificar la esencial del original.

En 2016, Blizzard escuchó las quejas de los fans, cambió la pose de victoria de Tracer y causó polémica

Algunos fanáticos agradecieron a los creativos por la pronta respuesta, pero un sector de la comunidad mostró su inconformidad y acusó al estudio de ceder a la presión y censurar el videojuego online. Aunque el tema se calmó poco después, hay quienes aún creen que la compañía modificó el diseño de Tracer.

Exdirector de Overwarch niega las acusaciones

No podemos entrar en detalles por obvias razones, pero digamos que algunos fanáticos acusaron a Blizzard de aplicar un “nerf” y modificar las proporciones de Tracer. Pero, ¿los desarrolladores realmente modificaron el diseño de la protagonista del hero shooter? El exjefe del proyecto lo niega.

Jeff Kaplan, quien se desempeñó como director de Overwatch, finalmente regresó al ojo público después de su inesperada salida de Blizzard en abril de 2021. El creativo mantuvo una entrevista en la que reveló los múltiples motivos por los que abandonó la compañía tras casi 20 años de trayectoria.

El desarrollador también compartió los primeros detalles de The Legend of California, su nuevo proyecto. En una transmisión en vivo reciente en la que jugaba su título de vaqueros, respondió una pregunta que le llamó la atención: ¿por qué modificaron el diseño de Tracer?

Jeff Kaplan fue breve al respecto. Básicamente, el exdirector de Overwatch afirmó que nunca cambiaron el aspecto de la protagonista. “Pues, en realidad nunca se redujo el tamaño. Se quedó exactamente igual. Esa fue una buena respuesta”, comentó.

Jeff Kaplan responde a la polémica y confirma que Blizzard jamás cambió el diseño de Tracer

Así pues, todo parece indicar que fue una mera cuestión de perspectiva. Es probable que la posición de la nueva pose de victoria hiciera creer a muchos jugadores que Blizzard modificó el diseño, cuando en realidad el aspecto se mantuvo igual desde el principio. De esta manera, la polémica por fin llegó a su final.

Lo cierto es que el equipo de Blizzard atiende las críticas de la comunidad. Esta semana, finalmente se reveló el nuevo diseño de Anran, pues recordemos que la comunidad criticó el aspecto original bajo el argumento de que el personaje, que debutó en la Temporada 1 de la nueva era del free-to-play, tenía un rostro genérico y se parecía mucho a otros héroes.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta controversia? Déjanos leerte en los comentarios.

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