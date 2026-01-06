Pac-Man acelera su legado arcade y se une al caótico multiverso de Sonic Racing CrossWorlds este mes

Pac-Man acelera su legado arcade y se une al caótico multiverso de Sonic Racing CrossWorlds este mes

El ícono amarillo llega con trailer especial y un guiño directo a los fans del arcade clásico.

Por Dan Villalobos el 06 de enero de 2026

Desde hace semanas, la comunidad ha sentido que algo especial se cocinaba en Sonic Racing CrossWorlds. Entre rumores, pistas y guiños al pasado, el crossover prometía un gran invitado. La espera terminó con una confirmación que celebra la velocidad desde otra perspectiva.

Por si te lo perdiste: Conoce el prometedor calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para 2026

SEGA confirmó que Pac-Man llegará oficialmente a Sonic Racing CrossWorlds el 7 de enero. El anuncio vino acompañado de un trailer temático que apela directo a la nostalgia. El video celebra el legado arcade del personaje con música y ritmo que los jugadores reconocerán al instante.

Este cruce no resulta casual. Pac-Man representa uno de los pilares de la cultura del videojuego. Su presencia aporta identidad, historia y un contraste divertido frente al estilo moderno y colorido del universo de Sonic. La combinación promete carreras llenas de personalidad.

Image

Pac-Man entra a toda velocidad

El trailer especial muestra a Pac-Man en el mundo de Sonic Racing CrossWorlds con una vibra retro muy marcada. Los colores, efectos y arreglos musicales evocan las máquinas arcade que definieron una era. La intención queda clara desde el primer segundo.

SEGA aprovechó el anuncio para rendir homenaje a los jugadores de vieja escuela. El resultado es una presentación que se siente celebratoria y accesible. Además, el personaje encaja de forma natural dentro del tono del juego.

Un crossover que conecta generaciones

Sonic Racing CrossWorlds ha apostado por invitados que expanden su identidad. Pac-Man encaja por su reconocimiento global. La llegada del personaje refuerza el espíritu de celebración del género de carreras arcade.

Este tipo de colaboraciones mantiene fresca la experiencia y abre la puerta a más sorpresas. Para muchos jugadores, Pac-Man representa su primer contacto con los videojuegos. Verlo junto a Sonic crea un puente entre pasado y presente.

El lanzamiento está cerca

Pac-Man estará disponible en Sonic Racing CrossWorlds a partir del 7 de enero, aunque SEGA no ha dicho si llegará con pistas o accesorios adicionales.

¿Te emociona ver a Pac-Man compitiendo junto a Sonic? ¿Qué otro ícono del gaming te gustaría ver en Sonic Racing CrossWorlds? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente

Imperdibles de la semana

Contenido recomendado