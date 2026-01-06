Pac-Man acelera su legado arcade y se une al caótico multiverso de Sonic Racing CrossWorlds este mes

El ícono amarillo llega con trailer especial y un guiño directo a los fans del arcade clásico.

Desde hace semanas, la comunidad ha sentido que algo especial se cocinaba en Sonic Racing CrossWorlds. Entre rumores, pistas y guiños al pasado, el crossover prometía un gran invitado. La espera terminó con una confirmación que celebra la velocidad desde otra perspectiva.

Por si te lo perdiste: Conoce el prometedor calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para 2026

SEGA confirmó que Pac-Man llegará oficialmente a Sonic Racing CrossWorlds el 7 de enero. El anuncio vino acompañado de un trailer temático que apela directo a la nostalgia. El video celebra el legado arcade del personaje con música y ritmo que los jugadores reconocerán al instante.

Este cruce no resulta casual. Pac-Man representa uno de los pilares de la cultura del videojuego. Su presencia aporta identidad, historia y un contraste divertido frente al estilo moderno y colorido del universo de Sonic. La combinación promete carreras llenas de personalidad.

Pac-Man entra a toda velocidad

El trailer especial muestra a Pac-Man en el mundo de Sonic Racing CrossWorlds con una vibra retro muy marcada. Los colores, efectos y arreglos musicales evocan las máquinas arcade que definieron una era. La intención queda clara desde el primer segundo.

SEGA aprovechó el anuncio para rendir homenaje a los jugadores de vieja escuela. El resultado es una presentación que se siente celebratoria y accesible. Además, el personaje encaja de forma natural dentro del tono del juego.

Ready for a perfect score?



PAC-MAN is breaking into Sonic Racing: CrossWorlds on January 7th! pic.twitter.com/CHhFnjrCe8 — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) January 5, 2026

Un crossover que conecta generaciones

Sonic Racing CrossWorlds ha apostado por invitados que expanden su identidad. Pac-Man encaja por su reconocimiento global. La llegada del personaje refuerza el espíritu de celebración del género de carreras arcade.

Este tipo de colaboraciones mantiene fresca la experiencia y abre la puerta a más sorpresas. Para muchos jugadores, Pac-Man representa su primer contacto con los videojuegos. Verlo junto a Sonic crea un puente entre pasado y presente.

El lanzamiento está cerca

Pac-Man estará disponible en Sonic Racing CrossWorlds a partir del 7 de enero, aunque SEGA no ha dicho si llegará con pistas o accesorios adicionales.

¿Te emociona ver a Pac-Man compitiendo junto a Sonic? ¿Qué otro ícono del gaming te gustaría ver en Sonic Racing CrossWorlds? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente