Pac-Man se suma oficialmente a Sonic Racing CrossWorlds con pista, personajes y contenido temático completo

La velocidad y la nostalgia vuelven a cruzarse en un punto inesperado. SEGA sigue ampliando el contenido de Sonic Racing CrossWorlds con colaboraciones que apelan directo al corazón gamer. Esta vez, el invitado especial es uno de los personajes más reconocibles de toda la industria.

Desde hoy, Pac-Man ya está disponible de forma oficial dentro del juego. Su llegada no viene sola, ya que incluye una pista completamente nueva y varios elementos pensados para celebrar su legado. La propuesta busca sumar variedad visual y jugable al roster actual.

Un crossover que se siente natural en la pista

La incorporación de Pac-Man encaja perfecto con el tono arcade de Sonic Racing CrossWorlds. Su estilo visual y su identidad clásica se adaptan bien a las carreras rápidas y coloridas del juego. Además, el nuevo escenario está claramente inspirado en su universo.

La pista combina laberintos, colores brillantes y referencias directas a los juegos clásicos. El resultado es un circuito dinámico que se siente distinto al resto, pero coherente con la experiencia general. Es un guiño directo para los fans de toda la vida.

Todo el contenido incluido en el paquete de Pac-Man

Los jugadores que cuentan con el Season Pass reciben este contenido de forma automática. Quienes no lo tengan pueden comprar el paquete de Pac-Man por separado o adquirir el pase completo. El contenido incluido es bastante generoso.

El paquete agrega a Pac-Man y a Blinky como personajes jugables. También suma skins adicionales para el Team Ghost, con Inky, Pinky y Clyde. Cada uno mantiene su identidad visual clásica.

A nivel de escenarios, se incluyen PAC-VILLAGE y MAZE, 2 entornos inspirados directamente en la franquicia. También se agrega el PAC-MAN Mobile, que funciona como vehículo temático. Todo está acompañado por temas musicales oficiales de Pac-Man.

Para cerrar, cada personaje cuenta con 6 emotes distintos, lo que permite personalizar aún más las carreras y las celebraciones tras cada victoria.

Más contenido, más razones para volver a competir

Con esta actualización, SEGA refuerza la idea de que Sonic Racing CrossWorlds seguirá creciendo con colaboraciones llamativas. La llegada de Pac-Man aporta variedad, fan service y un toque clásico que muchos agradecerán.

¿Te gusta ver más personajes clásicos en Sonic Racing CrossWorlds?, ¿qué otra franquicia te gustaría ver en futuras colaboraciones? Cuéntanos en los comentarios.

