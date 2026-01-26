Paramount y SEGA ya estarían pensando en otro salto cinematográfico para Sonic más allá de lo anunciado

Los rumores apuntan a que el universo cinematográfico del erizo azul seguiría creciendo con una nueva película aún no revelada oficialmente.

El universo cinematográfico de Sonic sigue acelerando sin frenos. Aunque Paramount y SEGA ya tienen varios estrenos confirmados, un nuevo rumor sugiere que todavía hay sorpresas guardadas. Todo apunta a que la franquicia quiere mantenerse en la conversación durante varios años.

La información surge desde el siempre polémico Daniel Richtman, conocido por compartir rumores de la industria del cine. Aunque su historial genera dudas, sus filtraciones suelen provocar ruido mediático. Esta vez, el foco está puesto en una posible nueva película de Sonic.

Según Richtman, Paramount estaría desarrollando una tercera película dentro del universo de Sonic, distinta a los proyectos ya anunciados. El detalle importante es que este proyecto todavía no ha sido presentado de forma oficial.

Un universo cinematográfico que sigue expandiéndose

Desde su debut en cines, Sonic se ha convertido en una de las adaptaciones de videojuegos más exitosas. La buena recepción del público impulsó secuelas, spin-offs y planes a largo plazo.

Paramount y SEGA han demostrado confianza en la marca, apostando por estrenos bien espaciados. Esto permite que cada proyecto tenga su propio momento y evite saturar a los fans.

¿Qué se sabe del proyecto no anunciado?

El rumor indica que esta película todavía no tiene nombre ni fecha de estreno definida. Tampoco se compartieron detalles sobre personajes, historia o enfoque narrativo.

Richtman menciona que se trataría de una producción adicional al calendario ya conocido. Esto sugiere que Paramount planea una estrategia más amplia para la franquicia y considera los proyectos de Sonic con un valor comercial alto en el cine.

Calendario actual de películas de Sonic

Hasta ahora, Paramount tiene 2 proyectos confirmados dentro del universo cinematográfico del erizo azul. Ambos ya cuentan con fechas oficiales de estreno.

Sonic 4 tiene previsto llegar a los cines el 19 de marzo de 2027. Este filme continuará la historia principal del personaje. Además, el llamado Sonic Event Movie se estrenará el 22 de diciembre de 2028. Todo indica que será algo especial dentro de la franquicia que aún debe revelar más detalles.

La tercera película mencionada en el rumor permanece sin fecha definida. Su anuncio oficial podría llegar pronto, si los planes avanzan.

