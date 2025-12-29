Película de Sleeping Dogs ya tiene director: cineasta de una popular franquicia de acción trabajará en la adaptación

La película de Sleeping Dogs sigue cobrando forma. Hace algunos meses, Simu Liu —actor que protagonizará y producirá la cinta— confirmó que el guion de la adaptación ya está completo. Luego de una larga búsqueda, el proyecto por fin tiene director. Se trata de un cineasta que trabajó recientemente en una popular franquicia de acción, que regresó a los cines este año con una secuela.

Tanto la película como la franquicia han tenido una historia accidentada. La adaptación fue cancelada originalmente hace algunos años, en una etapa en la que Donnie Yen estaba contemplado para interpretar a Wei Shen. Liu decidió rescatar el proyecto, pues es un gran fanático del juego de United Front Games. El proyecto sigue su marcha y esta semana fichó a un destacado creativo.

Timo Tjahjanto dirigirá la película de Sleeping Dogs

Por medio de sus redes sociales, Simu Liu —conocido por ser Shang-Chi en las películas de Marvel— reveló al director de la película de Sleeping Dogs. Se trata de Timo Tjahjanto, director, guionista y productor indonesio conocido por su trabajo en el cine de acción y terror. Desde sus inicios, el creativo se interesó por producciones de corte visceral y directo.

Dentro del cine de acción, Tjahjanto se ha ganado un lugar destacado con películas como Headshot y The Night Comes for Us, donde ha explorado el mundo criminal de las tríadas, grupos criminales que forman parte de la historia de Sleeping Dogs. Sus películas se caracterizan por combinar tiroteos, artes marciales e intensas escenas de combate, con un estilo que apuesta por la violencia cruda y directa.

Timo Tjahjanto se encargará de llevar Sleeping Dogs a la pantalla grande

Su producción más reciente es Nobody 2, donde Bob Odenkirk vuelve a interpretar al intrépido Hutch Mansell en una secuela cargada de acción y adrenalina. Liu confirmó que Tjahjanto será el director de la película de Sleeping Dogs. Debido a su historial, parece el creativo indicado para darle vida al mundo del juego en la pantalla grande.

El cineasta ya estaba interesado en el proyecto, pues demostró su interés cuando Liu confirmó que lo traería de regreso. En ese entonces, criticó a los ejecutivos por no entender qué es Sleeping Dogs y su potencial en el cine. La comunidad recibió muy bien la noticia de que será el director, pues muchos consideran que entiende a la perfección la esencia del juego.

We’ll cross the oceans of time to make this. https://t.co/QsLCXmuplD pic.twitter.com/duaUB71ly1 — Timo Tjahjanto (@Timobros) December 28, 2025

¿De qué trata Sleeping Dogs?

Sleeping Dogs tuvo una excelente recepción por recuperar el concepto de GTA y adaptarlo con maestría a una versión ficticia de Hong Kong. El juego brilló en todos sus apartados, incluyendo su narrativa. Pone a los jugadores en el papel de Wei Shen, un policía encubierto encargado de infiltrarse en las tríadas locales.

Mientras se adentra a una organización criminal, el protagonista intentará ganarse la confianza de sus miembros, lo que lo obliga a participar en actividades ilegales y a moverse constantemente en la delgada línea entre su deber como agente de la ley y el mundo del crimen. Este giro sirve para explorar los conflictos internos de Shen, así como temas como la identidad, la lealtad y el costo de una doble vida.

El título fue aclamado por su historia, su mundo y su mecánicas

Simu Liu y Timo Tjahjanto consideran que la trama del juego es fantástica para una película, por lo que decidieron trabajar juntos en la adaptación live-action. Por ahora, la película de Sleeping Dogs no tiene fecha de lanzamiento ni productora. Se espera que sus creativos principales compartan nuevos avances del proyecto en 2026.

