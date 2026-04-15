Película que inspiró creación de Snake de Metal Gear tendrá un reinicio

Hideo Kojima es ampliamente conocido como el desarrollador cuyo 70% de su cuerpo está constituido por películas. Naturalmente este medio es una de sus principales inspiraciones para la creación de videojuegos y una película que ayudó a crear Metal Gear regresará con una reinvención.

Metal Gear se concibió con ayuda de múltiples influencias de franquicias de la cultura popular y entre ellas está Escape from New York, la obra del maestro John Carpenter creó para el cine y que se convirtió en una de las mejores del género de acción de los 80.

Una reinvención de Escape from New York está en camino

Pues bien, en el marco de CinemaCon, evento enfocado en proyectos cinematográficos, se anunció que Escape from New York tendrá un reinicio. Así lo confirmaron Anna Marsh, directora general de StudioCanal, y Hugh Spearing, vicepresidente de mercadeo global de dicha compañía, que es dueña de los derechos y que se encargará de producir el filme en colaboración con The Picture Company (vía The Hollywood Reporter).

Desafortunadamente, el anuncio fue algo escueto y no ofrecieron más detalles al respecto, por lo que se desconoce si John Carpenter estará involucrado en el proyecto en alguna medida o alguna fecha o ventana de estreno tentativa.

Tomando en cuenta proyectos de esta clase, es probable que su ciclo de producción completo sea de aproximadamente 3 años, por lo que si no hay problemas en alguna etapa de su desarrollo (selección de actores, rodaje, postproducción) es muy posible que la veamos antes de 2030.

Entérate: la película de Metal Gear sigue en pie y hay buenas noticias.

StudioCanal prepara película de Escape from New York (imagen: StudioCanal, Konami, LEVEL UP)

¿Cuáles son las relaciones de Metal Gear con Escape from New York?

“Manhattan se convirtió en una prisión para 3 millones de criminales. Cuando el avión presidencial cae allí, el antiguo héroe y ahora criminal Snake Plissken es enviado a rescatar al presidente. Para asegurar que no escape, le implantan una bomba”, se lee en la sinopsis de la película original.

Las similitudes entre la obra de Carpenter y la de Kojima son evidentes, y esto es así porque el japonés usó varios elementos para su saga. Desde el nombre del protagonista, Snake Plissken, hasta detalles de su misión.

Kojima incluso tenía la intención de que el actor de Snake Plissken, Kurt Russell, diera la voz a Solid Snake, pero al final el actor norteamericano rechazó la petición.

Es tanta la influencia de Escape from New York en Metal Gear que StudioCanal incluso quiso demandar a Kojima, lo cual no ocurrió gracias al creador de la franquicia cinematográfica, Carpenter, que impidió que la compañía emprendiera acción legal porque el japonés era “un buen sujeto”.

Dado el éxito de Escape from New York, hubo una secuela, Escape from L.A., en la que también trabajó Carpenter y que llegó a cartelera en 1996. Hubo planes para trabajar en una secuela más, Escape from Earth, que llevaría a Snake Plissken al espacio, pero al final se canceló debido al bajo desempeño de Escape from L.A..

Por si te lo perdiste: Konami ha cosechado buenos frutos con los nuevos proyectos de Metal Gear.

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