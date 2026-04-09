Sony hará una película de Metal Gear Solid con los directores de Final Destination Bloodlines. ¿Qué pasó con el proyecto de Jordan Vogt-Roberts con Oscar Isaac como Snake?

Las adaptaciones de videojuegos a cine y TV se mantienen como punto de interés para las compañías de entretenimiento, y algunas franquicias llevan años en el radar. Una de ellas es Metal Gear Solid, obra de Hideo Kojima, con una de las historias más memorables de la industria. Durante años, muchos tenían la idea de que el proyecto estaría bajo la dirección Jordan Vogt-Roberts e incluso se habló de que Oscar Isaac participaría como Snake.

De forma inesperada, surgió un nuevo proyecto en manos de Sony que adaptará el juego de Konami de 1998. El proyecto estará a cargo de Zach Lipovsky y Adam B. Stein, conocidos por la dirección de Final Destination Bloodlines. ¿Qué pasó entonces con el proyecto original?

NO TE LO PIERDAS: Castlevania: Belmont’s Curse presume un nuevo gameplay y promete revivir la esencia clásica de la saga

Solid Snake, Liquid Snake y Big Boss

Sony adaptará Metal Gear Solid al cine, y la dirección estará a cargo de Zach Lipovsky y Adam B. Stein de Final Destination Bloodlines

De acuerdo con un reporte exclusivo de The Hollywood Reporter, Sony Pictures logró un acuerdo con Wonderlab, empresa recién fundada por Zach Lipovsky y Adam B. Stein, para la realización de una película de Metal Gear Solid.

El trato no se limita a la franquicia de Konami, también incluye producciones a futuro planeadas por la división cinematográfica de la compañía japonesa. Actualmente, su sector de entretenimiento aporta 60% de los ingresos totales.

Según los primeros detalles, se trata de una adaptación del juego original de 1998. En él, un Solid Snake veterano es reclutado para lidiar de forma secreta con una toma de rehenes en un depósito de desechos nucleares. Sin embargo, por debajo se realiza un proyecto clandestino: una nueva versión del tanque bípedo llamada Metal Gear Rex.

Al respecto, los directores reconocieron la importancia del juego para la industria de los videojuegos y el concepto de Hideo Kojima:

“Metal Gear Solid fue nada menos que una obra maestra cinematográfica revolucionaria que cambió para siempre los videojuegos. Estamos encantados y honrados de dar vida a los personajes icónicos y al mundo inolvidable de Hideo Kojima”.

Solid Snake, Meryl Silverburgh y el Cyborg Ninja

¿Habrá 2 películas de MGS? ¿Qué pasó con el proyecto de Jordan Vogt-Roberts?

La noticia sorprendió a la comunidad de los videojuegos pues por años se supo de las intenciones del director Jordan Vogt-Roberts para hacer la adaptación de Metal Gear Solid.

El cineasta responsable de Kong: Skull Island, manifestó sus planes de hacer una película inspirada en la obra de Hideo Kojima. Incluso en algún punto se manejó la posibilidad de que el actor Oscar Isaac hiciera el papel de Solid Snake.

Sin embargo, esto se quedó como un simple proyecto. La realidad es que la propuesta de Jordan Vogt-Roberts pasó años en busca de ejecutivos y casas productoras que se animaran y dieran luz verde, pero no sucedió.

El reciente anuncio de Sony Pictures marcaría el final de este proyecto, así que no habrá 2 películas de Metal Gear Solid. La adaptación oficial estará a cargo de la compañía japonesa y de los cineastas Zach Lipovsky y Adam B. Stein.

Hasta el momento, no se sabe si habrá alguna participación de Hideo Kojima. La IP pertenece a Konami y el creativo lleva 11 años fuera de la empresa. Asimismo, en este momento trabaja en sus propias adaptaciones a cine y TV de Death Stranding.

ENTÉRATE: Samson ya es uno de los peores juegos de 2026 y fans lo comparan con MindsEye, pero su creador promete mejoras y más contenido

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente