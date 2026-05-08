PlayStation abraza la IA: Hideaki Nishino asegura que estas herramientas aumentarán el volumen y diversidad de contenido en videojuegos

Sony tiene grandes planes para el uso de la IA en el desarrollo de videojuegos

Por más polémico que resulte, el uso de la IA en la industria de los videojuegos es una realidad. Las compañías más grandes del mundo ya dieron ese paso y hace unas horas Sony confirmó que hará lo propio con PlayStation.

En este caso, las dudas de los fans siempre giran en torno al factor humano y su toque en el proceso creativo. Es por eso que la compañía japonesa presentó su plan de uso de herramientas de inteligencia artificial, el cual incluye los apartados en que se transformarán y los beneficios que esperan obtener de ellas.

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PlayStation ya piensa en grande con el uso de la inteligencia artificial

La IA llegó a PlayStation y la usarán para distintos procesos, incluyendo el desarrollo de videojuegos

Durante la presentación del informe financiero de Sony, Hideaki Nishino, director general de PlayStation, presentó el plan de la marca para integra el uso de IA en sus distintos procesos.

Al respecto, el directivo señaló la razón que motiva este cambio tecnológico y cómo impactará en sus distintos sectores:

“Vemos la IA como una herramienta poderosa para ayudarnos en esta misión. Para nuestros jugadores, esto significará una experiencia de juego como nunca antes. Más inmersión, más aventuras y formas frescas de disfrutar de sus personajes favoritos. Para nuestros editores, esto supondrá un entorno de producción aún más eficiente y un mejor descubrimiento para asegurar que sus juegos lleguen al público adecuado”.

Asimismo, Nishino reveló que PlayStation ya usa la IA desde hace tiempo para automatizar algunos procesos. Sin embargo, en esta ocasión la adoptarán por completo.

De acuerdo con el director de PlayStation, el uso de estas tecnologías incrementará el volumen y la diversidad de contenido. También, beneficiará la libertad creativa al permitir que los desarrolladores se enfoquen en elementos profundos de la historia y ya no en tareas tediosas. Desde una perspectiva general, Sony piensa que la IA ayudará a sus estudios a realizar su visión creativa.

Para Sony, la IA traerá muchos beneficios en los distintos procesos de su negocio de videojuegos

¿Qué mejoras verá la división de gaming de Sony con la inteligencia artificial?

Como parte de la presentación, Hideaki Nishino señaló que el uso de la IA beneficiará el proceso de captura de movimiento en cuanto a expresiones faciales, incluyendo efectos más realistas, por ejemplo, en el cabello de los personajes.

PlayStation piensa en que algunas de sus franquicias den un nuevo paso, como Gran Turismo, que tendría un asesor de IA para cada carrera que apoye a los jugadores a tomar las mejores decisiones de configuración.

Por otra parte, la compañía considera que con la IA pueden dar vida a NPC únicos, cada uno con su respectiva personalidad, para dar mayor profundidad a sus juegos de mundo abierto.

Otras áreas que se verán beneficiadas por el cambio tecnológico son las de control de calidad, flujo de trabajo, desarrollo de herramientas de modelado 3D y de mejoras visuales, como PSSR.

PlayStation CEO Hideaki Nishino gave an entire presentation about AI in games to investors! Says AI is a powerful tool to deliver cutting-edge entertainment experiences.



AI usage examples mentioned:



– AI performance capture facial animation

– AI hair animation

– AI racing agent… pic.twitter.com/TiSenT8iIC — Genki✨ (@Genki_JPN) May 8, 2026

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