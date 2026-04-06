PlayStation da un duro golpe a los juegos de mala calidad y elimina cientos de títulos de la PS Store, incluido un clon de Uncharted y un simulador de Jesucristo

Parece que Sony continúa con sus planes de eliminar el contenido basura y el shovelware de su tienda digital

Gracias a las tiendas digitales, los desarrolladores independientes tienen más oportunidades que nunca para publicar sus proyectos. Si bien esa es una victoria para la escena indie, esas facilidades también presentan un problema: el auge del contenido basura. Parece que PlayStation por fin empieza a tomar medidas para mitigar ese inconveniente.

De acuerdo con informes de la comunidad, Sony recientemente llevó a cabo una nueva purga en la PS Store y eliminó los proyectos de numerosos editores. De esta manera, muchos juegos considerados “shovelware” dejaron de estar disponibles en la plataforma de PS4 y PS5.

En años recientes, hemos visto cómo las tiendas digitales de PlayStation, Xbox y Nintendo se llenaron de videojuegos de muy mala calidad que tienen arte generado con IA o intentan descaradamente plagiar otro proyecto más popular. Ese tipo de contenido basura se convirtió en un problema, pues aparece en las páginas principales y evita que producciones legitimas tengan visibilidad.

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PlayStation elimina el shovelware de la PS Store

Parece que Sony por fin reconoció este inconveniente y empezó a tomar las medidas pertinentes. Tal como descubrieron los usuarios de PSNProfiles, la compañía aparentemente eliminó cientos de títulos de la PS Store durante el pasado fin de semana.

Esto significa que el catálogo completo de editores como GoGame Console Publisher, VRCForge Studios y Welding Byte dejaron de estar disponible en las tiendas digitales de PlayStation, y parece que jamás regresarán. Entre las propuestas que desaparecieron encontramos a Urban Driver Simulator, Water Blast Shooter y Supermarket CEO.

La mayoría de estos proyectos son de mala calidad, tienen gráficos deficientes o utilizan arte generado por IA para llamar la atención. Entre el mar de experiencias que se eliminaron de la PlayStation Store encontramos un par que destacan por las razones equivocadas.

PlayStation eliminó Jesus Simulator y otros juegos shovelware de la PS Store

El primero es 28 Floors: Outbreak, un juego de zombies que utiliza a un personaje muy similar a Nathan Drake de la franquicia Uncharted en la imagen principal. Aunque aún es posible encontrarlo en la tienda digital, actualmente no hay más detalles sobre su posible fecha de estreno y todo parece indicar que jamás verá la luz del día.

Por otra parte, el segundo juego que llamó la atención es Jesus Simulator, que, como su nombre deja entrever, es un simulador que nos pone en el rol del Mesías. Tras su eliminación, apareció otro proyecto muy similar bautizado Jesus: The Journey, cuya base parece a la de un sandbox de mundo abierto ambientado en la modernidad.

Sony va en contra del contenido basura de su tienda digital

PlayStation no abordó la eliminación de estos juegos de forma pública, y los publishers afectados por la más reciente purga de la PS Store tampoco respondieron al asunto. De cualquier modo, parece que este movimiento forma parte de una iniciativa para remover el contenido shovelware de la plataforma digital de PS4 y PS5.

A principios de este año, Sony eliminó más de 1000 videojuegos de la editorial ThiGames, que antes de ese momento era la cuarta editora más grande de la tienda digital en términos de títulos lanzados. Entre los proyectos que dejaron de estar disponibles encontramos a The Jumping Orange 3 y The Jumping Spaghetti.

¿Qué tienen en común estas propuestas? Así es: son juegos de muy mala calidad con gráficos sencillos; sin embargo, y a pesar de que claramente son experiencias que no valen la pena, obtuvieron cierta visibilidad en la comunidad gracias a sus trofeos fáciles de obtener.

Gracias a esta ronda de eliminaciones, la PS Store tiene menos videojuegos de mala calidad

Se desconoce si PlayStation planea efectuar otra ronda de eliminaciones o si Microsoft y Nintendo planean seguir sus pasos. Con un poco de suerte, el contenido basura dejará de inundar las tiendas digitales.

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