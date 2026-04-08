¿Pokémon Champions tiene una “trampa oficial” para evitar perder puntos en partidas rankeadas?

Pokémon Champions debutó hace unas horas y desde el primer segundo en el que estuvo disponible miles de jugadores competitivos corrieron a descargarlo para descubrir cómo luce el futuro del competitivo de Pokémon. En el camino se han encontrado con algunas decisiones desafortunadas que afectan su percepción del juego, como lo que ya describen como una “trampa oficial” que evita que los jugadores pierdan puntos en partidas rankeadas, pero, ¿es real?
¿Qué pasó? Resulta que la comunidad piensa que si vas perdiendo una partida de Pokémon Champions y quieres evitar perder puntos de tu rango, hay una manera de evitarlo. Simplemente tienes que esperar a que se agote el tiempo de la partida.
Esto viene ya que puesto que las reglas oficiales indican que, en caso de que se termine el tiempo, el resultado del encuentro siempre será un empate. No importa si uno de los jugadores tenía más Pokémones activos, había hecho más daño o si a su rival le quedaba únicamente un monstruo con 1 punto de vida; si el tiempo se acaba, se declara un empate y nadie pierde puntos.
Esto representaría un problema ya que Pokémon Champions estaría permitiendo que el jugador que va perdiendo simplemente abandone el juego y después de varios minutos evite la derrota y perder puntos. Al final, esto terminaría castigando a quienes van ganando la partida, puesto que los pueden trollear para hacerlos perder tiempo y quedarse sin los puntos que ganarían si su rival no hubiera abandonado el encuentro.
¿Pokémon Champions no te castiga por abandonar las partidas?
Ahora bien, ¿esto es real o simplemente un escándalo provocado por personas buscando atención y reacciones en redes sociales? Decidimos iniciar Pokémon Champions para descubrirlo.
Lo primero que notamos es que, si bien la regla sí existe, está sacada de contexto. Para empezar, existen diferentes tipos de tiempo en cada partida y son los siguientes:
- Tiempo de turno: tiempo que cada jugador tiene para elegir un movimiento antes de que se haga de forma automática.
- Tiempo de partida: tiempo máximo que puede durar una partida.
- Tiempo de jugador: tiempo que tiene un jugador para realizar todos sus movimientos de la partida.
Ahora bien, si revisamos las reglas vemos que la partida únicamente se declara en empate en caso de que se termine el Tiempo de partida. Si lo que se termina es el tiempo de jugador, entonces se declarará una derrota para el jugador que abandonó el juego.
No tuvimos suficiente con esto y decidimos ponerlo a prueba en 3 partidas diferente (una disculpa a los jugadores que nos tocaron como contrincantes). En todos los casos el juego nos nombró como los perdedores por inactividad, por lo que fue imposible salvarnos de perder puntos.
Así pues, para que una partida sea declarada en empate es necesario que se termine el tiempo total, lo cual se antoja complicado. Por supuesto que habrá quienes podrán diseñar equipos para trabar el encuentro y conseguir un empate, pero es algo que se antoja difícil por la nula recompensa que obtendrán por hacerlo.
En pocas palabras: puedes estar tranquilo. Si vas ganando una partida y el otro jugador abandona serás declarado ganador. Eso sí, esperamos que a la larga The Pokémon Company haga algún tipo de ajuste para castigar a quienes abandonen partidas de forma recurrente.
Pokémon Champions ya está disponible para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, mientras que su versión para móviles llegará antes de que termine el año.