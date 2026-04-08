Pokémon Champions ya está disponible gratis y te regala este Pokémon para celebrar su lanzamiento

Por Mardokeo Galván el 07 de abril de 2026

La aplicación free-to-start consiente a los fieles fans de la serie con más recursos útiles

Hace 1 año, The Pokémon Company anunció Pokémon Champions y que estaría disponible en 2026. Justo como lo prometió, la aplicación ya se lanzó y lo mejor es que está ofreciendo geniales regalos gratis para consentir a los fieles fans.

Como se ha anticipado, este simulador de combates Pokémon sería free-to-start y concentraría la escena competitiva de la franquicia a partir de ahora.

Si eres un entusiasta del juego competitivo, entonces debes saber que ya puedes descargar Pokémon Champions tanto en Nintendo Switch como en Nintendo Switch 2 y sólo basta con tener alrededor de 2 GB de espacio disponible para descargarlo a través de la Nintendo eShop.

Pokémon Champions está regalando un Pokémon

Con el lanzamiento acaba de arrancar la primera temporada clasificatoria, Season M-1, la cual estará disponible hasta el próximo 12 de mayo a las 7:59 PM (hora de la Ciudad de México).

Así pues, ya puedes comenzar a combatir para conseguir puntos y subir de nivel los 2 Pases de Batalla de la primera Temporada. Es importante mencionar que uno es gratuito, mientras que el otro es Premium, lo que quiere decir que es necesario que pagues dinero real para obtener sus recompensas conforme juegues.

A continuación puedes ver la lista de recompensas que ofrece cada uno.

Por si te lo perdiste: este jugador perdió campeonato de Pokémon GO por celebración antideportiva.

Pase de Batalla (gratis)

Pokémon: Meganium

Megapiedras: Dragoninite, Meganiumite

Ícono de Entrenador: Meganium

36 Quick Coupons

4 Teammate Tickets

4 Training Tickets

10,000 VP

Pase de Batalla Premium

Pokémon: Emboar, Feraligatr

Megapiedras: Emboarite, Feraligite

Ícono de Entrenador: Emboar, Feraligatr

Trajes del personaje principal de Pokémon Legends: Z-A

6 Teammate Tickets

6 Training Tickets

Eso no es todo, pues además de las múltiples misiones disponibles para completar y que ofrecen como recompensa recursos útiles como Quick Coupons, que permiten acelerar el tiempo para reclutar Pokémon para tu equipo, por tiempo limitado los jugadores pueden conseguir un Pokémon completamente gratis.

Estamos hablando de uno favorito, Dragonite, que cualquier jugador que descargue Pokémon Champions antes del próximo 31 de agosto podrá reclamar.

Dragonite estará disponible gratis para todos los jugadores que descarguen Pokémon Champions por tiempo limitado (imagen: The Pokémon Company)

¿Cómo enviar a Dragonite de Pokémon Champions a Pokémon HOME?

Para obtenerlo únicamente es necesario completar el tutorial y acceder a la opción de correo, donde podrán encontrar el Pokémon de regalo, así como 100 Quick Coupons, que serán muy útiles para reclutar Pokémon.

Hay malas noticias si eres coleccionista de Pokémon y si querías llevarte este Dragonite a Pokémon HOME, pues los Pokémon que se obtengan en esta aplicación no pueden salir de ella.

Entérate: nueva versión de Pokémon HOME restringe a Pokémon latinos.

¿Cuándo se lanzará Pokémon Champions en dispositivos móviles?

Como se había advertido, Pokémon Champions estaría disponible inicialmente en consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, pero su lanamiento también está confirmado para dispositivos móviles.

Hasta ahora no se ha revelado una fecha oficial más allá de 2026, pero pistas en el sitio oficial del juego en Corea (vía Centro LEAKS) indican que el lanzamiento está agendado para algún momento de junio.

According to the Pokémon Korea website, Pokémon Champions for mobile launches in June. pic.twitter.com/K0O2KctupL — Centro LEAKS (@CentroLeaks) April 7, 2026

¿Ya comenzaste a jugar Pokémon Champions? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

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