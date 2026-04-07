Indignación en torneo de Pokémon GO: jugador pierde el título tras festejar su victoria y ser acusado de antideportivo

Un gesto de festejo y para liberar el estrés fue suficiente para que los organizadores aplicaran el mayor de los castigos

Uno de los diferenciadores de los esports en comparación del deporte tradicional es su reglamentación en cuanto a celebraciones. En los torneos de videojuegos no es común que haya festejos altaneros, burlones u hostiles contra el rival y las sanciones son ejemplares. Sin embargo, la rigidez de las mismas puede salirse de proporción, tal como sucedió en una reciente competencia de Pokémon GO donde el ganador fue descalificado y perdió la corona. ¿La razón? Una celebración que, a simple vista, solo fue efusiva, pero bajo el reglamento de la competición fue sancionable.

NO TE LO PIERDAS: Xbox Game Pass tendrá su mejor mes en lo que va del año: atractivos estrenos de día 1, novedades para el plan Essential y una sorpresa para los fans de Call of Duty llegarán en abril

Aaron Kaplan perdió el campeonato en la mesa por una sanción

Campeón local de Pokémon GO pierde el título en el escritorio por una celebración “antideportiva”

La escena competitiva de Pokémon GO vivió una polémica durante el Campeonato Regional de Orlando. La celebración del jugador que originalmente ganó el torneo fue sancionada por los organizadores y perdió el título.

Según lo reporta IGN, el jugador de Pokémon GO Aaron Kaplan, mejor conocido como “Firestar73”, enfrentó en la final a Eric Wang, conocido en la escena competitiva como “NiteTimeClasher”. Tras un duelo del más alto nivel, Firestar73 obtuvo la victoria y celebró sin contratiempos, al menos fue así para quienes vieron el torneo y aquellos que estuvieron ahí.

El escándalo tuvo lugar momentos después cuando se anunció que el campeón perdería su título y en su lugar se otorgó a NiteTimeClasher. Los organizadores informaron que la celebración de Firestar73 fue “antideportiva”.

Según las reglas del evento, ante una situación de este tipo aplica la descalificación del jugador. Por ende, el campeonato pasa a manos del competidor que originalmente quedó en segundo lugar.

Ante la polémica, el jugador sancionado publicó el siguiente mensaje en su cuenta de X:

“Hola a todos, estoy increíblemente agradecido por el apoyo que me han brindado. Pronto publicaré una entrevista donde compartiré el enlace con mis experiencias. Por ahora, si no están de acuerdo con la decisión, les pido que también utilicen el enlace de soporte. ¡Los quiero!”

Hello everyone, I am incredibly thankful for the support directed my way. I have a direct account of my experiences releasing soon in an interview, which I will link when it’s out. For the moment, please use the support link if you disagree with the ruling as well. Love yall ❤️ — Firestar73 (@Firestar73_) April 6, 2026

Un festejo efusivo empaña el torneo de esports

La comunidad no tardó en responder ante el escándalo. Usuarios de redes sociales compartieron videos del momento que, supuestamente, provocó la dscalificación.

En él se muestra la tensión de ambos jugadores, pero una vez que Firestar73 consigue la victoria, se quita los audífonos, los avienta hacia la mesa de juego, grita y celebra con los puños hacia arriba. Al parecer, el acto de aventar los audífonos se considera como una “actitud antideportiva” que amerita sanción.

Cabe mencionar que la celebración no generó un clima de hostilidad en el final de la competencia y ambos participantes estrecharon las manos. Lamentablemente, la revisión dio lugar a la infame decisión.

So here's a live look with a close up of the headphones making contact on the desk. This had to be a decision that came from the higher ups as an attempt to be "consistent" with their ruling based on the incident that happened a day prior (that video is here… pic.twitter.com/S3tzpgtWtW — Tru Inferno at Orlando Regionals! (@TruInfernoPoGo) April 6, 2026

Los fans consideran que se trata de un castigo exagerado, pues el ganador solo liberó la tensión que tuvo tras disputar una final reñida. No fue grosero con el rival, ni cometió un acto de violencia.

Hasta el momento, los organizadores del torneo local de Pokémon GO no han emitido un comunicado oficial y el reporte de IGN señala que NiteTimeClasher reconoce al campeón original.

ENTÉRATE: PlayStation anuncia The Playerbase: jugadores podrán aparecer en Gran Turismo 7 y otros juegos de la marca si participan en el concurso

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2