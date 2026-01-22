Pokémon Legends: Z-A recibe actualización 2.0.1 con mejoras clave para objetos y correcciones importantes del DLC

La nueva versión ajusta el manejo de ítems, soluciona errores del contenido Mega Dimension y busca mejorar la experiencia diaria de los jugadores.

La experiencia de Pokémon Legends: Z-A sigue afinándose con un nuevo parche que ya está disponible para todos los jugadores. Nintendo y The Pokémon Company liberaron la versión 2.0.1, una actualización enfocada en ajustes de calidad de vida y correcciones específicas del contenido adicional Mega Dimension. Aunque no es un parche enorme, sí toca varios puntos que los fans habían señalado desde el lanzamiento del DLC.

Por si te lo perdiste: Conoce el prometedor calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para 2026

Este tipo de actualizaciones suelen pasar desapercibidas, pero tienen un impacto directo en el ritmo de juego. En especial, cuando se trata de administración de objetos, misiones secundarias y errores que podían frenar el progreso. Así que sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Más comodidad al gestionar objetos clave

Uno de los cambios más agradecidos tiene que ver con la compra de bayas. A partir de la versión 2.0.1, ahora es posible adquirir múltiples bayas en una sola transacción cuando visitas los puestos de comida. Esto reduce el tiempo en menús y hace más ágil la preparación antes de salir a explorar.

Además, tras iniciar la historia del DLC Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension, los jugadores pueden comprar bayas directamente con el encargado del camión número 3 del Nouveau Café. Es un pequeño ajuste, pero añade coherencia y conveniencia al recorrido diario.

Otro cambio importante afecta a los Mega Shards. El límite máximo que puedes cargar aumentó de 999 a 9,999, lo que evita interrupciones constantes cuando exploras el mapa y recolectas estos objetos clave para la Mega Evolución.

Correcciones importantes del contenido Mega Dimension

La actualización también soluciona varios errores confirmados relacionados con Mega Dimension. Uno de ellos provocaba que algunos Pokémon miraran en dirección incorrecta al usar movimientos en ciertas zonas del hiperespacio, algo que rompía la inmersión durante los combates.

También se corrigió un fallo donde el clima permanecía soleado de forma permanente. Además, algunos Pokémon Shiny obtenidos antes del lanzamiento del DLC no se registraban correctamente en la Pokédex de Mega Evolución, incluso después de conseguir sus Mega Stones.

Por último, se ajustaron errores visuales durante misiones y un problema específico que impedía completar la misión secundaria 188 “Start Special Scanning!”, incluso al alcanzar el máximo de puntos de investigación. Quienes ya tenían este fallo podrán avanzar entrando y saliendo del hiperespacio.

¿Ya descargaste esta actualización y notaste los cambios en tu partida?, ¿qué otros ajustes te gustaría ver en futuras versiones de Pokémon Legends: Z-A? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente