Pokémon rarísimos regresarán a Pokémon Scarlet & Violet y tendrás otra oportunidad para atraparlos

Luego de casi 3 años desde su lanzamiento, Pokémon Scarlet & Violet al parecer por fin llegó a su fin de contenido postlanzamiento de cara al 30.º aniversario de la saga. Hay buenas noticias para los que consiguieron estos títulos tarde, pues tendrán otra oportunidad para atrapar Pokémon muy especiales que ya no están disponibles.

Game Freak preparó contenido en la forma de eventos de frecuencia bimensual que ofrecían Pokémon con el distintivo Emblema Imbatibilidad (Mightiest Mark) que se distinguían por ser increíblemente fuertes.

Estos eventos arrancaron en las primeras semanas de disponibilidad del juego, en diciembre de 2022 y desde entonces Game Freak había lanzado más Pokémon iniciales de todas las regiones de la serie, incluyendo seudolegendarios.

Al derrotarlos en teraincursiones de cristales negros o de 7 estrellas, los jugadores tenían entonces la oportunidad de atraparlos y presumir su distintivo, pero si se los perdían por alguna razón, ya no había manera de combatir contra ellos u obtenerlos de manera oficial.

Pokémon Imbatibles regresarán pronto a Pokémon Scarlet & Violet

Lo anterior cambiará pronto, puesto que Game Freak aparentemente al llegar al fin de este contenido postlanzamiento anunció a inicios de 2026 que hará una rotación de estos eventos viejos para que los jugadores puedan disfrutarlos de nuevo.

El regreso de estos eventos no se hará en orden de aparición original, sino que el primer será el de Venusaur con el teratipo Tierra, que comenzará el próximo jueves, 8 de enero de 2026, a las 6:00 PM (hora de la Ciudad de México) y se terminará a las 5:59 PM del 15 de enero.

Cada evento, pues, tendrá una duración de 1 semana y justo al terminar dará comienzo el próximo evento con el siguiente Pokémon, cuya identidad no se reveló, pero se espera que sea Charizard y luego Blastoise, pues al parecer los eventos irán en orden según el número en la Pokédex.

Las teraincursiones de 7 estrellas regresarán a Pokémon Scarlet & Violet (imagen: The Pokémon Company)

¿Teraincursiones de Mewtwo y otros eventos legendarios regresarán?

Un detalle que hay que recordar es que estos Pokémon especiales, aunque repiten su evento, sólo pueden atraparse 1 vez por partida, por lo que si quieres capturar copias adicionales tendrás que hacerlo en otro archivo de guardado.

Además, estas teraincursiones son de 7 estrellas, por lo que son sumamente complicadas y suelen recomendarse Pokémon específicos o combatir con ayuda de amigos o extraños en línea.

Si te perdiste eventos legendarios como el de Mewtwo y Mew, los Tesoros Funestos o Iron Valiant y Iron Leaves, hay malas noticias, puesto que no se dijo nada sobre teraincursiones de Pokémon legendarios o seudolegendarios. Así pues, habrá que esperar para ver si Game Freak trae de regreso este tipo de contenido en una fecha posterior.

