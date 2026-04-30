Pokémon TCG: Mega Darkrai EX y Mega Zeraora llegan al juego de cartas con Tinieblas Umbrías, la nueva expansión de Megaevolución, ¿cuándo llegará?

El Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (mejor conocido como JCC Pokémon o Pokémon TCG a nivel internacional) sigue con novedades emocionantes para los entrenadores. Ahora, The Pokémon Company International anunció una nueva expansión para el ciclo Megaevolución, la cual trae cartas muy esperadas por la comunidad.
Se trata de Megaevolución – Tinieblas Umbrías, una expansión que incluirá a varios Pokémon que conocimos en Megadimensión, DLC para Pokémon Legends: Z-A. Entre ellos se encuentra Mega Darkrai EX, así como Mega Zeraora EX. Eso no es todo, puesto que cartas como Mega Chandelure EX y Mega Excadrill EX prometen llegar para sacudir un poco del metajuego de Pokémon TCG.
Algunas de las cartas destacadas de la expansión son:
- 6 Pokémon ex Megaevolución
- 4 Pokémon ex
- 11 Pokémon de rareza Rara Ilustraciónpero
- 18 cartas de Pokémon y de Entrenador de rareza Rara Ultra
- 6 cartas de Pokémon y de Partidario de rareza Rara Ilustración Especial
¿Dónde y cuándo comprar Megaevolución Tinieblas Umbrías?
De acuerdo con el anuncio oficial, Megaevolución – Tinieblas Umbrías estará disponible a partir del 17 de julio de 2026.
Como es costumbre, esta expansión estará disponible en establecimientos comerciales de todo el mundo. Esto aplica tanto para tiendas físicas como online, así que te invitamos a mantenerte pendiente de tu tienda favorita para asegurar tus sobres.
Por otro lado, también se confirmó que esta expansión se ofrecerá en los formatos que los entrenadores ya conocen. Es decir, podrán adquirirla en sobres de refuerzo, Cajas de Entrenador Élite y otras colecciones que estarán disponibles.
Cabe mencionar que a partir del 4 de julio de 2026 estará disponible en prelanzamiento de Megaevolución – Tinieblas Umbrías en tiendas participantes. Además, la expansión estará disponible en formato digital en JCC Pokémon Live a partir del 16 de julio.
