Juego de Cartas Coleccionables Pokémon: disputa entre revendedores termina en tiroteo en Estados Unidos

El atacante aseguró que la víctima se metió en la fila para la máquina expendedora de cartas del popular juego

La especulación y la reventa del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon se está saliendo de proporción. Ahora, además de lidiar con acaparadores y la escena de reventa con precios exorbitantes, hay disputas entre ese tipo de personas. ¿Hasta dónde puede llegar? Un hecho lamentable tuvo lugar en una tienda de Estados Unidos. Lo que ocurrió fue un altercado entre 2 revendedores de cartas terminó en un tiroteo porque uno de ellos se metió en la fila de espera para comprar sobres.

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Revendedores de Pokémon TCG pelean por un paquete de cartas y la disputa acaba en disparos

De acuerdo con un reporte del noticiero WishTV, en las afueras de una sucursal de la cadena de tiendas Kroger en Indianápolis tuvo lugar una disputa que terminó con un tiroteo. Lo que bien podría estar relacionado con un asalto a mano armada, un pleito entre 2 sujetos o un ataque premeditado en realidad fue resultado de un pleito por cartas de Pokémon TCG.

Según la información, el pasado 11 de abril, el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis recibió una llamada de auxilio por disparos afuera de la tienda Kroger.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre con heridas de bala. Un testigo relató: “salía del supermercado. Me subí al coche y escuché a 2 tipos que estaban en una pelea. Miré hacia un lado y se trataba de un sujeto afroamericano y un hispano.”

Según los testimonios, la razón de la disputa fue la fila de espera para comprar cartas de Pokémon TCG. Las tiendas Kroger cuentan con máquinas expendedoras de paquetes de cartas, como si se tratara de la venta de un refresco o una golosina. Sin embargo, dada la especulación y reventa que hay de este tipo de producto de Pokémon, se volvió común que los interesados en adquirir uno o varios paquetes hagan largas filas para acceder a la máquina con la esperanza de obtener alguna tarjeta valiosa.

El reporte señaló que el origen del pleito es que uno de los sujetos se metió en la fila. Los involucrados pasaron de las palabras a los golpes y uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó. El herido fue llevado al hospital donde se reporta estable, mientras que las autoridades detuvieron al agresor.

An argument over Pokémon cards ends in a shooting on Indy’s east side.



It happened just before 7 p.m. in the Kroger parking lot near Southeastern Avenue and East Pleasant Run Parkway Drive East.



Metro Police tell us an adult male was taken to the hospital for surgery and was… pic.twitter.com/qw2NCraC0h — Ashton Hackman WTHR (@ashtonhackmantv) April 12, 2026

La policía considera ridículo que pase algo así por un juego de cartas

Tras asegurar la escena del delito, la policía atendió a los medios de comunicación. El capitán Don Weilhamer confirmó que la disputa se generó por el interés de comprar paquetes de Pokémon TCG.

Al respecto, el oficial declaró:

“Sí, me parece totalmente ridículo. No soy coleccionista, pero entiendo que algunas de estas cartas pueden ser muy caras. Como dije, nos informaron que se trató de una discusión por ese motivo. No es como si alguien intentara robar a otra persona”.

La comunidad criticó el hecho en redes sociales y varias personas señalaron que se ha vuelto común que personas ajenas a la escena de Pokémon participen en la compra de paquetes o sobres. Se trata de acaparadores y revendedores que hoy tienen interés en las cartas de Pokémon, así como en el pasado lo tuvieron en PS5, GPU, modelos de tenis o cualquier producto que esté de moda y genere suficiente interés como para sacar ganancias importantes vía reventa.

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