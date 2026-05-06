Acaparadores se roban decoraciones de Pokémon x Target y las venden en cientos de dólares en eBay

El oportunismo de los acaparadores de la marca no conoce límites

Es casi un hecho que no sólo las cartas de Pokémon TCG, sino cualquier cosa que lleve la marca Pokémon causará furor. Esta semana acaba de salir a la venta una colección muy especial que ha provocado que el oportunismo en torno a Pokémon alcance nuevos niveles.

Con motivo del 30.º aniversario de la franquicia, The Pokémon Company preparó una colaboración con la cadena de tiendas Target, gracias a la cual se lanzaría una colección que ofrecería diversos productos, incluyendo artículos comestibles.

Desde luego, la colaboración resultó un éxito, se ha agotado y por supuesto que los acaparadores y revendedores jugaron un rol importante. Sinceramente se veía venir, pero algo que llama increíblemente la tención es que esta vez los revendedores y acaparadores no sólo se conformaron con llevarse los productos de la colaboración, sino también las figuras de cartón con diseños de populares Pokémon.

“Los acaparadores tienen que irse al cara*o, lo digo en serio”, comentó un usuario de Twitter (X) disgustado por lo sucedido y añadiendo evidencia de los estantes vacíos.

Same here. Searching for the new Lego CMF figs today too and went to 6 stores before finding a fresh stock pic.twitter.com/cQuEsdEbnS — John (@RealFilthyCash) May 2, 2026

Especuladores roban y venden cartón de Pokémon x Target

Naturalmente, estas personas capitalizarían estos pedazos de cartón valiéndose de la característica especulación en torno a esta franquicia, y no tardaron en aparecer estos recortes de cartón en tiendas de reventa en línea, como eBay, en donde se ofrecen a cambio de cientos de dólares.

Basta con echarse una vuelta a estas tiendas para ver que hay personas que ofrecen estos recortes de cartón de diversos tamaños, entre los cuales destacan los de Charizard y Gengar por ser los más grandes.

Las ofertas más bajas rondan los $50 USD por recortes de Gengar y charizard, pero hay otros que por cada uno de los más pequeños recortes piden casi $500 USD.

No sabemos si es una broma, pues es común que haya ofertas así para presumir artículos limitados, o si en verdad los vendedores esperan encontrar un comprador dispuesto a pagar esa cantidad de dinero para hacerse con estos adornos.

Entérate: pleito entre revendedores de Pokémon TCG culmina en tiroteo.

Acaparadores venden decoraciones de cartón de Pokémon x Target en eBay (imagen vía eBay)

Personas venden recortes de Pokémon x Target en cientos de dólares

En la lista de productos a la venta incluso pueden verse los pósteres con ilustraciones de la colección para adornar las estanterías y también hay algunos que ofrecen las cajas de cartón (vacías) que servían para exhibir las botellas temáticas de la colaboración.

Desde luego, se desconoce con certeza como es que los clientes lograron sacar estos materiales promocionales de Pokémon x Target, pues, a diferencia de los productos de la colección en sí, no están a la venta; por lo que no tuvieron que invertir prácticamente nada para generar ganancias por estos adornos.

En cuanto a la colección Pokémon x Target, hay un reabastecimiento agendado para el próximo 27 de mayo, por lo que se espera que haya más unidades y, seguramente, los revendedores y acaparadores volverán a dar de qué hablar.

“El nivel de desesperación que hay que tener para robar el material de exhibición es, sinceramente, impresionante y patético a la vez”, comentó un usuario en reddit. “A estas alturas, me sorprende que no hayan intentado separar la base y llevársela también”.

Por si te lo perdiste: arrestan a hombre que durmió en una tienda para alcanzar a comprar productos de Pokémon.

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