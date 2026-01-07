Por primera vez en 15 años, jugador termina Super Meat Boy sin morir

La década pasada fue una muy importante para la escena indie, pues salieron geniales exponentes que la definieron. Entre esas joyas está Super Meat Boy que pese a que se trata de un juego de 15 años sigue dando de qué hablar, pues en días recientes un jugador hizo algo que nadie había logrado hacer en todo este tiempo.

El título creado por Edmund McMillen es uno de los juegos más complicados y ganó fama precisamente por eso no sólo en la escena indie, sino en la del videojuego en general. Para completarlo, es necesario intentar decenas de veces sus niveles y una partida de inicio a fin sin muertes es casi imposible.

Terminan Super Meat Boy sin morir

Sin embargo, el jugador shredberg lo logró por primera vez en los más de 15 años del título y lo mejor de todo es que la hazaña quedó inmortalizada, ya que jugó la partida en vivo en compañía de sus seguidores.

Luego de una partida de 2 horas, shredberg completó de manera consecutiva sin perder una sola vez cada uno de los niveles del juego, por lo que en la ficha de estadísticas se ve un índice de compleción de 100% en los mundos Light y Dark, 106% de progreso total y 0 muertes.

Para conseguir esta ficha estadística impecable primero es necesario obtener una calificación A+ en la versión base o Light de todos los niveles, lo cual desbloquea la versión alterna del mundo Dark.

Jugador termina Super Meat Boy sin perder (imagen: Team Meat)

Además, se requiere completar todos los niveles, incluyendo las Warp Zones y los glitcheados, aparte de recoger todas las venditas.

Todo lo anterior sin perder una sola vez, lo cual da más crédito a la tremenda exhibición de memoria y precisión de shredberg, que refiere que hacer realidad esta partida le tomó años, 2000 intentos y más de 1000 horas de juego.

La tensión se notaba, pues al principio pasaba los niveles sin prestar mucha atención o incluso hablando con los espectadores. Pero en los niveles finales el jugador estaba completamente enfocado y sólo hablaba con sus seguidores entre nivel y nivel.

“¡Vamos!”, expresó shredberg justo después de hacer la hazaña y con una expresión de evidente felicidad. “No puedo creerlo. Lo he intentado por tanto tiempo. Mañana tengo que ir a trabajar”.

El jugador reconoce que una vez que pasó la versión Dark de Hell sintió alivio, aunque se ponía nervioso cuando tenía ligeros errores.

Edmund McMillen felicitó a jugador de Super Meat Boy

Uno de los niveles que más temía es el del mundo Dark de The Cotton Alley White Noise (7-1X), ya que siempre ha considerado muy complicados los saltos que se deben hacer entre las hojas de sierra.

Es importante mencionar, sin embargo, que no fue una partida perfecta en el sentido estricto de la palabra, puesto que, si bien shredberg no perdió en ninguno de estos niveles en esta partida, sí pausó el juego y reinició el nivel cuando fallaban sus cálculos y sentía que iba a perder.

Pero lo anterior no cuenta como muerte y definitivamente no quita mérito a la hazaña de shredberg; de hecho, fue tal la importancia de lo conseguido por este jugador que hasta el mismísimo creador del indie, Edmund McMillen reconoció la hazaña y lo felicitó y lo elogió a través de su cuenta oficial en Twitter (X).

You are awesome 🙂 — 🜏 Edmund McMillen 🜏 (@edmundmcmillen) December 15, 2025

