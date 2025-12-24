“No importa si no vende”: youtuber gastó casi $3 MDP para hacer su juego de ensueño y es un éxito

Aunque la escena del desarrollo indie en la industria del videojuego ha crecido mucho en las últimas décadas, nadie dijo que es sencillo lanzar un título, sobre todo con la gran incertidumbre y factores que pueden jugar en contra. Sin embargo, un youtuber dejar a un lado el miedo, e invirtió una millonada para hacer su juego de ensueño… y lo logró.

El caso en cuestión sorprende porque se trata de un streamer o creador de contenido más que un desarrollador de videojuegos. Estmaos hablando del japonés Yoshinama, que cuenta con más de 1 millón de suscriptores en YouTube que consiguió a partir del material que sube desde 2015.

El youtuber Yoshinama quería lanzar el juego que siempre soñó

Yoshinama tenía claro su objetivo de lanzar el juego que siempre soñó y para hacerlo posible se alió con la desarrolladora japonesa LiTMUS e invirtió $5 MJPY (alrededor de $160,000 USD o $2.8 MDP).

El director del proyecto en LiTMUS, Yu Totsuka, reconoce que la propuesta no era una prioridad, pero al final decidieron darle una oportunidad porque recuerda la determinación que mostraba el youtuber: “incluso si las ventas no son buenas, quiero hacer lo que quiero hacer”.

“La gente podría pensar que soy raro, pero dije: ‘Quiero hacer un juego’, no necesito ganancias’. Honestamente, creo que obtener ganancias con esto sería extremadamente difícil. No tengo ningún historial en el desarrollo de juegos y ninguna credibilidad en el campo; Solo soy un streamer. Aun así, tenía muchas ganas de hacer un juego”, expresó Yoshinama en un video.

Mamon King vendió inesperadamente bien

El proyecto se materializó y días atrás, el 10 de diciembre, llegó la fecha esperada y se lanzó en Nintendo Switch y PC (Steam) y cumplió con creces las expectativas moderadas del equipo de desarrollo.

De acuerdo con Totsuka (vía AUTOMATON), las metas realistas eran vender 30,000 copias en 1 año y consideraba en sus adentros que vender 10,000 unidades en el mismo periodo sería algo irreal, por lo que quedó anonadado cuando se enteró de que Mamon King logró vender 60,000 copias en 1 semana.

En el comunicado de prensa, LiTMUS reveló que Mamon King llegó a ser el juego más descargado en la versión japonesa de Steam y el segundo puesto en la Nintendo eShop.

Mamon King cumplió con las expectativas de venta (imagen: LiTMUS)

Desde luego, el youtuber agradeció que esta cálida recepción que tuvo su juego se debió al masivo apoyo que le brindaron sus conocidos y que ampliaron el alcance del título.

“Estoy realmente sorprendido de que las ventas de la primera semana hayan superado las expectativas. Creo que esto se debe a que mis compañeros streamers, amigos e incluso personas con las que nunca he interactuado jugaron Mamon King, lo que aumenta aún más las posibilidades de que otros conocieran este juego. No puedo agradecerles a todos lo suficiente”, añadió Yoshinama.

Claro, el creador de contenido tenía apoyo de sus conocidos y de la base de seguidores que había formado en años, pero eso no le quita mérito a su proyecto.

El youtuber Yoshinama lanzará un nuevo juego gracias al éxito de Mamon King

Además, está en desarrollo una actualización y ya se anticipó que se venderán copias físicas del juego para Nintendo Switch. Por si fuera poco, Yoshinama anunció que planea invertir todas las ganancias de Mamon King para desarrollar un juego “todavía mejor“.

Si estás interesado en este simulador de peleas de monstruos menos como Pokémon y más como Monster Rancher, debes saber que puedes conseguirlo actualmente en poco más de $100 MXN gracias a un descuento de 35% en Steam, pero la oferta expirará dentro de pocas horas, así que aprovéchalo.

¿Qué te parece el caso del youtuber Yoshinama? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

