Pragmata ayuda a padre de familia a superar el fallecimiento de su hija de 8 años, y el caso se vuelve viral y conmueve a cientos de fans: “no pude contener las lágrimas”

El usuario TheRealDuke emocionó hasta el llanto a los fanáticos de Capcom, e incluso la historia llegó hasta los odios del director del juego

Hoy más que nunca, quedó claro que los videojuegos son mucho más que un simple pasatiempo. Algunas experiencias tienen historias tan complejas que nos conmueven el corazón, e incluso existen aventuras que resultan casi terapéuticas por alguna u otra razón. Precisamente, un padre de familia que sufrió una triste pérdida encontró consuelo en uno de los lanzamientos más importantes de 2026: Pragmata.

El popular videojuego de Capcom se dejó ver por primera vez en 2020, pero sufrió múltiples contratiempos y finalmente llegó a las tiendas en abril de este año. La espera valió completamente la pena, pues el título de ciencia ficción recibió calificaciones muy positivas por parte de la prensa y los fans, además de que es un éxito comercial.

Sin lugar a dudas, la relación paternal que se forja entre Hugh Williams y la androide Diana es el corazón de la aventura. La historia por sí misma es capaz de sacar algunas lágrimas, pero un caso real tomó los reflectores y conmovió a cientos de fanáticos a lo largo y ancho del Internet.

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Padre de familia cuenta su conexión personal con Pragmata

Mediante un post en Reddit, el usuario conocido como TheRealDuke777 compartió su caso e hizo llorar a la comunidad. En su publicación, el jugador revela que en 2009 perdió a su hija McKenzie Erin, quien lamentablemente falleció a los 8 años a causa de una enfermedad cardiaca.

El usuario, quien tiene 55 años, abandonó los videojuegos en su época estudiantil, pero recientemente retomó ese hobby gracias a Ella, su otra hija de 9 años. Desde 2025, ha jugado Fortnite y otros títulos single-player como Hogwarts Legacy y Red Dead Redemption 2.

Duke explica que los videojuegos le ayudaron a superar muchas cosas en la vida al simplemente permitirle perderse de la realidad “aunque solo sea por un rato”. Es aquí donde entra Pragmata.

La historia de Duke, un padre de familia que perdió a su hija, emocionó hasta las lágrimas a los fans de Pragmata

El jugador comenta que su hija Ella vio algunos videos del juego de Capcom y dijo: “papá, me recuerda a las fotos de McKenzie”. Así pues, el padre decidió comprar la versión más completa del título de ciencia ficción y empezó a jugar. Y en efecto, comenta que la coprotagonista de la aventura se parece mucho a sus 2 hijas.

“Quizás se me humedecieron los ojos. Me encanta este juego y el tiempo que Ella pasa conmigo. Pragmata es terapéutico para mi alma”, comentó Duke. La publicación incluye un par de fotografías en las que podemos ver que Diana guarda un parentesco notable con McKenzie Erin: ambas tienen cabello rubio, ojos azules y una sonrisa inocente.

Una historia que conmovió a Capcom

Naturalmente, el caso de este padre de familia de 55 años resonó con los fanáticos, quienes brindaron palabras de aliento y también compartieron historias similares en las que los videojuegos les ayudaron a enfrentar un momento difícil de sus vidas.

La publicación de Duke recibió 12,000 likes en poco más de una semana, y de inmediato se convirtió en el post con la mayor cantidad de votos positivos en la historia del subreddit dedicado a Pragmata. Para poner ese dato en perspectiva, el foro se creó hace 6 años, justo después del anuncio del juego.

También llama la atención que la historia llegó hasta los oídos de la compañía japonesa. En un post en redes sociales, la cuenta oficial de Capcom reaccionó a la noticia con emojis de corazón y una cara triste. De igual forma, el director Cho Yonghee simplemente se limitó a agradecer al fan por compartir su historia.

La cuenta oficial de Pragmata en redes sociales reaccionó a la historia de Duke

En la sección de comentarios, Duke compartió detalles adicionales sobre su caso. Según explica, su hija sufría convulsiones y taquicardia auricular desde los 11 meses, que posteriormente se convirtieron en taquicardia supraventricular (TSV) cuando cumplió 8 años. Un día, la infante salió a jugar y se desmayó, lo que le provocó un paro cardiaco y, 6 días después, los médicos afirmaron que ya no tenía actividad cerebral.

“Nunca superamos la pérdida de un hijo o de alguien tan cercano. Simplemente aprendemos a sobrellevarlo. Lo superamos día tras día, una y otra vez. Algunos días son más fáciles, sobre todo con el paso del tiempo. Algunos días me hacen revivir aquel momento”, comentó el fan de Pragmata en el foro.

Pragmata como experiencia terapéutica

En una entrevista con GamesRadar+, Duke comenta que se alejó de los videojuegos durante aproximadamente 30 años, pero que recientemente regresó para jugar Fortnite junto a Ella, quien nunca conoció a McKenzie Erin. Al ver a Pragmata, le dijo a su hija: “tal vez, de alguna manera, podríamos revivir a tu hermana en nuestros corazones”.

“En ese sentido, Pragmata fue terapéutico y me permitió conectar con Ella y compartir historias sobre McKenzie. Me brinda paz y consuelo, alejándome de la figura paterna que transmite el juego. No es solo un juego; es una vía de escape de la realidad, aunque sea por un ratito. Y es más barato que un terapeuta”.

Duke terminó el juego de Capcom el 1 de mayo tras 12 horas de juego, y revela que tanto Ella como su madre no pudieron contener las lágrimas. “Yo también lo intenté, pero me derrumbé al ver el rostro de Ella cubierto”.

La historia de Hugh Williams y Diana en Pragmata conmovió a los jugadores

El jugador revela que, a diferencia de God of War, The Last of Us y otros juegos que también hablan sobre la paternidad, Pragmata “tiene una atmósfera general más positiva”. Y al final, se sincera y reconoce que nunca imaginó que su historia tendría tanto impacto en la comunidad gamer.

“Sinceramente, me sorprendió mucho la respuesta positiva que tuvo mi publicación. Me sorprende la cantidad de respuestas en general. No esperaba que llegara a tanta gente. Solo quería compartir mi experiencia y, con suerte, ayudar a otros que pasaron por la tragedia de perder a un ser querido”.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de este caso? ¿Conoces alguna historia similar? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Pragmata si das clic aquí.

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