Prince of Persia Sands of Time Remake podría llegar por sorpresa y Ubisoft estaría preparando un lanzamiento inmediato

Un movimiento inesperado en los servidores de Ubisoft reaviva la esperanza de ver muy pronto el regreso de uno de los juegos más queridos de su historia.

La espera por Prince of Persia Sands of Time Remake ha sido larga, complicada y llena de silencios incómodos. Desde su anuncio, el proyecto pasó por retrasos, reinicios y cambios de estudio. Aun así, el interés jamás desapareció. Ahora, un nuevo indicio vuelve a encender la conversación entre fans.

En las últimas horas, se detectaron movimientos curiosos en el sitio de Ubisoft. Estos cambios no suelen ser visibles para el público, pero suelen anticipar anuncios importantes. Uno de los archivos encontrados llamó especialmente la atención por su nombre directo y poco discreto.

Un archivo que lo dice todo

El archivo detectado fue nombrado “game-release-tomorrow.png”. El nombre no deja mucho espacio a la interpretación y apunta a un lanzamiento inmediato. Esto abrió la puerta a un posible shadow drop, una estrategia donde un juego se lanza sin anuncio previo.

Este tipo de movimientos no son comunes en Ubisoft, pero tampoco imposibles. En un contexto donde el remake ya está terminado desde hace tiempo, la idea suena menos descabellada. Además, evitar una campaña larga podría ayudar a esquivar expectativas excesivas.

Un remake que necesita volver a ganarse al público

Prince of Persia Sands of Time Remake cargó con una recepción complicada desde su primera presentación. El apartado visual fue duramente criticado y obligó a Ubisoft a replantear todo el proyecto. El resultado fue un desarrollo más largo y silencioso.

Desde entonces, la compañía optó por comunicar poco. Ese silencio podría tener sentido si la intención es dejar que el juego hable por sí solo. Un lanzamiento sorpresa permitiría que la conversación gire alrededor del producto final y no de promesas.

El viernes como fecha clave

El nombre del archivo sugiere que el lanzamiento podría darse un viernes. Esto coincide con días habituales de estreno digital y con momentos donde las redes suelen amplificar noticias inesperadas. Si ocurre, sería una jugada arriesgada, pero también emocionante.

Por ahora, Ubisoft no ha hecho comentarios oficiales. Todo sigue en el terreno del rumor, aunque con señales más concretas de lo habitual. Sólo queda esperar para ver si este movimiento se convierte en realidad.

¿Te gustaría que Ubisoft lanzara el remake por sorpresa o prefieres un anuncio formal?, ¿crees que Prince of Persia Sands of Time Remake puede recuperar la confianza de los fans tras tantos retrasos? Cuéntanos en los comentarios.

