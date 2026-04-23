“PS Plus nunca valió la pena”: suscriptores molestos piden que el servicio de Sony siga el ejemplo de Game Pass y baje su precio

PlayStation Plus Premium, el nivel más caro del programa, actualmente está disponible por $17.99 USD al mes

Los servicios de suscripción surgieron como una alternativa para acceder a una gran cantidad de juegos y nuevos lanzamientos a precios bajos. Aunque técnicamente aún cumplen ese cometido, es cierto que muchas de esas iniciativas sufrieron aumentos y ya son más caras que nunca. En este contexto, muchos opinan que PS Plus no vale la pena.

Este debate resurgió a principios de esta semana después de que Microsoft anunció que Xbox Game Pass Ultimate bajó su precio a costa de perder los estrenos de día 1 de la franquicia Call of Duty. Las comparaciones fueron inevitables, y muchos suscriptores molestos creen que el programa de Sony debería seguir el ejemplo de su competencia.

Video relacionado: PlayStation y la mayor estafa del gaming

Jugadores critican a PS Plus tras cambios en Xbox Game Pass

En una época en la que los aumentos de precio se volvieron la nueva normalidad, reducir el costo del servicio de Microsoft fue un acto sin precedentes. Ahora, el nivel Ultimate se vende a cambio de $22.99 USD, mientras que el plan de PC bajó de $16.49 USD a sólo $13.99 USD.

Ahora la pelota está en la cancha de Sony. Tras darse a conocer la noticia de que Xbox Game Pass es más barato, muchos fanáticos concuerdan en que PlayStation Plus también debería reducir su costo. El plan Premium, que da acceso a una gran librería de juegos y al catálogo retro, actualmente se vende por $17.99 USD.

El medio Push Square fue el primer en señalar las quejas de la comunidad, y su artículo avivó el debate en redes sociales. En la sección de comentarios, algunos usuarios afirman que “PS Plus nunca valió la pena” debido a que los nuevos juegos first-party de la compañía no tienen estrenos de día 1.

Muchos fanáticos concuerdan en que Xbox Game Pass es mejor que PlayStation Plus, sobre todo tras la reducción de precio

Otros fanáticos señalan que el servicio de la compañía japonesa perdió valor debido a que el ritmo con el que se añaden nuevos juegos a la biblioteca retro se ralentizó enormemente en los últimos años, pues ahora sólo incorpora un título al mes. También hay quienes recuerdan que ya no se incluyen experiencias de PS4 en el nivel Essential.

De igual forma, los suscriptores señalan que PlayStation Plus ofrece peores lanzamientos que Xbox Game Pass. Y aunque es más barato en comparación con la competencia, muchos jugadores lamentan su precio relativamente elevado de casi $20 USD. Así pues, instan a Sony a reducir el costo.

“La biblioteca de PS Plus no vale la pena. No hay juegos de día 1 y sus AAA son títulos antiguos. Solo compra esos lanzamientos en oferta y ahorrarás mucho dinero”, dijo un fan decepcionado. “Pone juegos antiguos con descuentos enormes. La mayoría de los videojuegos cuestan $9 USD o menos. Son unos codiciosos”, comentó otro jugador.

PS Plus was never worth it tbh. No AAA first party or third party day one games even at the most expensive tier. — Bethesda.net (@Bethesdanet) April 22, 2026

PlayStation Plus podría subir de precio

Aún está por verse si Sony siente algún tipo de presión y toma la decisión de reducir el precio de alguno de los niveles de su servicio de suscripción. Por ahora, todo parece indicar que podría ocurrir lo contrario.

En febrero de 2026, Lin Tao, actual directora financiera de la compañía japonesa, comentó que planean enfrentar la crisis tecnológica con medidas que permitan “monetizar la base instalada” de usuarios, y proyectó un aumento de ingresos por conceptos de software y servicios.

Se teme que esa sea una advertencia que adelante un posible aumento de precio para PlayStation Plus. El último incremento llegó en abril de 2025, y actualmente el plan Premium (Deluxe) de 12 meses se vende a cambio de $124.99 USD.

Jugadores piden que PS Plus baje de precio, pero podría ocurrir todo lo contrario

Pero cuéntanos, ¿crees que el servicio debería bajar de precio? ¿Crees que pagas una cantidad justa por lo que obtienes? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con PS Plus.

Video relacionado: ¿Qué es el nuevo PS Plus?

Fuente 1 y 2