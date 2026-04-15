PS Plus: uno de los exclusivos más populares de PlayStation, un juego viral con reseñas positivas y otros 6 títulos llegarán al servicio en abril

Tras la filtración de esta mañana, Sony reveló la alineación oficial de videojuegos que se unirán a PlayStation Plus Extra y Premium

PlayStation Plus es una gran alternativa que nos permite probar muchos juegos al mes sin gastar una fortuna. Lo mejor es que, tal como sucede con Xbox Game Pass y otras iniciativas similares, el catálogo se actualiza con bastante regularidad, así que siempre hay algo nuevo por descubrir.

Sony finalmente levantó el telón y compartió la lista completa de juegos que se unirán a los niveles Extra y Premium (Deluxe) de su servicio de suscripción durante este mes. La información oficial coincide con la filtración que se compartió a primera hora de este martes, pero también hay un par de sorpresas interesantes.

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Grandes juegos se unirán a PlayStation Plus en abril

Hace un par de horas, el informante Billbil-kun, quien se alza como una de las fuentes más confiables del sector, reveló que el programa de paga les daría la bienvenida a 3 títulos: Horizon Zero Dawn Remastered, The Crew Motorfest y Football Manager 26.

Esta filtración resultó ser 100% precisa, pues Sony finalmente reveló la lista completa de juegos que se unirán al catálogo rotativo de PS Plus Extra y Premium (Deluxe) el próximo 21 de abril de 2026.

En efecto, la gran estrella de la alineación de este mes es Horizon Zero Dawn Remastered, la versión mejorada del popular exclusivo de PlayStation. Los jugadores de PS5 podrán jugar el port que presenta mejores gráficos y diálogos renovados, mientras que los usuarios de PS4 tendrán acceso a la Complete Edition que incluye la expansión The Frozen Wilds y más contenido extra.

PS Plus también recibirá Squirrel with a Gun, el videojuego viral que, como su nombre deja entrever, nos pone en los zapatos de una tierna ardilla que desata el caos con un arma. Este simpático título independiente de Dee Dee Creations y Maximum Entertainment obtuvo reseñas muy positivas en su debut original en 2024.

Horizon Zero Dawn Remastered y Squirrel with a Gun estarán disponibles sin costo a través de los niveles Extra y Deluxe de PlayStation Plus

Otra adición interesante es la de The Casting of Frank Stone, el spin-off narrativo de Dead by Daylight que expande el contexto de la franquicia. De igual forma, los suscriptores de PlayStation Plus podrán probar sin costo extra Warriors: Abyss, un roguelike con mecánicas musou desarrollado por Koei Tecmo.

Como es tradición, el servicio de suscripción también actualizará su catálogo retro con una nueva incorporación. Hablamos de Wild Arms 4, un título japonés de estrategia que debutó originalmente en 2006 para PS2. Los miembros del nivel Premium podrán descargarlo en PS4 y PS5 sin cargo adicional.

¿Cuáles son los próximos juegos que llegarán a PS Plus?

Estos juegos formarán parte de los planes Extra y Premium (Deluxe) a partir del próximo 21 de abril de 2026, por lo que falta poco para tener la oportunidad de probarlos con nuestra suscripción.

Esta es la lista completa de nuevos juegos que estarán disponibles sin costo a través de PlayStation Plus:

Football Manager 26 Console ― PS5

Horizon Zero Dawn Remastered ― PS5, PS4

Monster Train ― PS5

Squirrel with a Gun ― PS5

The Casting of Frank Stone ― PS5

The Crew Motorfest ― PS5, PS4

Warriors: Abyss ― PS5, PS4

Wild Arms 4 ― PS5, PS4 (exclusivo para jugadores con PS Plus Premium)

Catálogo completo de juegos de PS Plus para abril de 2026

Es preciso recordar que los suscriptores de todos los niveles de PS Plus aún están a tiempo para reclamar los juegos gratuitos que conforman la alineación mensual del plan Essential. Actualmente, Tomb Raider I-III Remastered, Lords of the Fallen y Sword Art Online: Fractured Daydream están disponibles sin costo adicional.

Pero cuéntanos, ¿cuál título te llamó más la atención y planeas jugar? ¿Qué opinas de la lista de abril? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios.

Encontrarás más información sobre PS Plus si visitas esta página.

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