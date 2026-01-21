Reggie Fils-Aime recuerda cómo Pokémon le enseñó a evitar escasez de videojuegos en Nintendo

Una anécdota del lanzamiento de Ruby y Sapphire marcó su filosofía como líder en Nintendo of America.

Reggie Fils-Aime volvió a compartir una historia clave de su paso por Nintendo of America. El exdirectivo explicó cómo una experiencia temprana con Pokémon definió su forma de trabajar.

Durante su participación en The New York Game Awards, Fils-Aime recordó sus primeros días en la compañía. En ese momento, el mercado esperaba con ansias nuevos juegos de Pokémon. El problema apareció de inmediato. La demanda superó por mucho la cantidad de copias disponibles en tiendas. Los lanzamientos involucrados fueron Pokemon Ruby y Pokemon Sapphire.

Un inicio complicado con Pokémon

Reggie explicó que llevaba apenas una semana en el puesto. Aun así, tuvo que hablar con socios comerciales molestos por la falta de producto. Las tiendas querían cubrir la demanda de la temporada navideña. Simplemente, las copias disponibles no alcanzaban para todos los jugadores interesados.

Esa situación dejó una impresión duradera en Fils-Aime. Desde ese momento, se prometió evitar escasez de software durante su gestión. El exdirectivo afirmó que esa experiencia influyó en cada decisión posterior. Para él, cumplir con la demanda era clave para mantener la confianza del público y los minoristas.

Una lección que definió su gestión

Fils-Aime aseguró que jamás permitió que algo similar volviera a ocurrir. Su prioridad siempre fue asegurar suficiente inventario para los lanzamientos importantes. Esa filosofía se reflejó en varios estrenos exitosos de Nintendo. Muchos jugadores recuerdan lanzamientos bien abastecidos durante su etapa como presidente.

Aunque el inicio fue tenso, su relación con The Pokemon Company terminó siendo muy positiva. Reggie mencionó que disfrutó colaborar con el equipo y seguir la evolución de la franquicia. También compartió un recuerdo personal: dijo que uno de sus objetos favoritos es el Pokémon Plus con Mew incluido.

Un legado ligado a la experiencia del jugador

La anécdota muestra cómo una situación complicada puede definir una carrera. Para Fils-Aime, escuchar al mercado fue tan importante como crear grandes juegos. Su enfoque ayudó a fortalecer la imagen de Nintendo ante tiendas y consumidores. La disponibilidad se convirtió en parte esencial de la experiencia.

Años después, el exdirectivo sigue compartiendo estas historias. Sus palabras ofrecen una mirada clara a decisiones que marcaron a toda una generación.

