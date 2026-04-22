Regresa la Noche PAC-MAN: el Club América y el ícono de los videojuegos refuerzan su alianza con una celebración especial

El ícono de los videojuegos y el popular club mexicano unen fuerzas otra vez

El gaming y el fútbol tienen que ver más allá de los videojuegos inspirados en el deporte más hermoso del mundo. Ambos pueden tener íconos que, en algún momento, fueron parte de una época de gloria. En este caso, se trata de 2 de ellos, cada uno destacado en su respectivo ambiente. Por un lado, PAC-MAN, le icónica franquicia de videojuegos que se mantiene vigente hasta nuestros días y que en México fue un fenómeno en los 80.

Por el otro, el Club de Fútbol América, las famosas Águilas, que en esa misma década tuvieron un equipo de época. Hace un año, ambos unieron fuerzas en una colaboración especial y en este no será diferente. Si eres fan del videojuego y del equipo de fútbol, prepárate para vivir la Noche PAC-MAN.

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¿Cuándo se llevará a cabo la Noche PAC-MAN?

Por medio de un comunicado de prensa Bandai Namco Entertainment America Inc. y el Club América anunciaron la celebración de la Noche PAC-MAN.

Se trata de una ocasión especial en que el mundo de los videojuegos se une con el del fútbol en una experiencia sin igual. Además de los atractivos partidos de la jornada que involucran a los 2 representativos del club de Coapa, habrá activaciones y actividades para toda la familia.

De acuerdo con la información oficial, esta noche especial tendrá lugar los siguientes días y en los sisguientes encuentros:

Liga MX Femenil – Club América Femenil vs Pachuca Fecha: viernes, 24 de abril de 2026 Hora: 7 PM Sede: Estadio Ciudad de los Deportes



Liga MX – Club América vs Atlas Fecha: sábado, 25 de abril de 2026 Hora: 9 PM Sede: Estadio Banorte



¡Una vez más, PAC-MAN x @ClubAmerica! 🟡🦅



Este 24 y 25 de abril, prepárate para subir de nivel junto a PAC-MAN, Agui y Avi, con sorpresas especiales para la afición americanista. @AmericaFemenil#GrandesDeCorazón #PACMAN pic.twitter.com/UjSFVx5huK — PAC-MAN (@officialpacman) April 21, 2026

¿Qué actividades habrá en esta noche especial de videojuegos y fútbol?

La Noche PAC-MAN tendrá actividades de entretenimiento especial antes de cada partido y también dentro del estadio una vez que comience cada encuentro.

La noche del sábado, en el partido entre América y Atlas, habrá una sesión de meet & greet para que los asistentes se tomen una foto con el ícono de los videojuegos. Luego, en el medio tiempo, habrá una presentación de PAC-MAN x Club América con mariachi.

Por si no fuera suficiente, se confirmó que las escuadras varonil y femenil del América saldrán al campo con detalles en sus uniformes alusivos al personaje de videojuegos. Los números y nombres tendrán un diseño especial, tipografías retro y un parche de edición especial, La buena noticia es que estas ediciones estarán a la venta en la tienda oficial del Club América en línea y en los puntos de venta oficiales afuera de cada estadio.

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