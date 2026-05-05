Remake de One Piece ya tiene fecha de estreno: ¿cuántos episodios tendrá la primera temporada del anime y hasta que punto de la historia abarcará?

La popularidad de One Piece está a todo lo que da y hay un nuevo proyecto que ha generado muchas expectativas: el remake del anime en manos de WIT Studio y Netflix. Luego de meses sin noticias sobre la producción, las compañías por fin compartieron más detalles de The One Piece, que adaptará el manga de Eiichirō Oda en un formato más contenido y con un estilo de animación diferente al de la serie actual.

Los vientos son favorables para The One Piece, pues el proyecto avanza sin contratiempos. Gracias a esto, Netflix ya fijó una fecha para su esperado estreno. También reveló los primeros detalles sobre su primera temporada, que adaptarán el inicio del épico de viaje de Monkey D. Luffy. Uno de los propósitos del remake es narrar su aventura en muchos menos capítulos que el anime original, así que The One Piece tendrá pocos episodios en su estreno.

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¿Cuándo debutará The One Piece y de qué tratará su primera temporada?

La nueva adaptación del manga de Eiichirō Oda ha dividido la opinión de los fans. Hay quienes confían en que WIT Studio ofrecerá una gran producción, que permitirá conocer la aventura completa de los Sombreros de Paja en muchos menos episodios. La serie actual reanudó hace poco sus emisiones con el arco de Elbaph y ya va en su capítulo 1160.

Por el otro lado, hay fanáticos que consideran que el remake es innecesario y no están contentos con los cambios que habrá en cuanto a animación ni contenido. Así pues, The One Piece no ha dejado indiferente a ningún amante del anime, por lo que hay muchas expectativas e incertidumbres respecto a su estreno.

Netflix confirmó que la primera temporada de The One Piece debutará en febrero de 2027. Tendrá sólo 7 episodios que adaptarán los primeros 50 capítulos del manga. La serie iniciará con el encuentro entre Luffy y Shanks, que motiva su viaje para convertirse en el Rey de los piratas. La primera temporada tendrá una duración aproximada de 300 minutos y concluirá cuando Luffy se encuentre con Sanji en el Baratie.

El anime es una coproducción de WIT Studio, Shueisha, Fuji Television Network y Toei Animation Co., quienes reimaginarán las aventuras de Luffy con avanzada tecnología visual. Masashi Koizuka (Attack on Titan) está a cargo de la producción, mientras que Hideaki Abe (My Hero Academia: Two Heroes) fuenge como director asistente.

La composición está a cargo de Taku Kishimoto (Sakamoto Days), mientras que Kyoji Asano (Spy x Family) y Takatoshi Honda (In/Spectre) trabajan en el diseño de personajes. Tomonori Kuroda (A Certain Scientific Railgun) y Ryoma Kawamura (Attack on Titan) son director artístico y productor de animación, respectivamente.

La serie live-action de One Piece también regresará en 2027

El próximo año será especialmente emocionante para los fans de la franquicia de piratas. Además del debut de The One Piece, el anime actual llegará a un momento clave de la historia rumbo a su cierre definitivo. Por otro lado, la adaptación live-action con Iñaki Godoy, Taz Skylar, Emily Rudd, Arata Mackenyu y Jacob Gibson regresará más pronto de lo que muchos esperaban.

A pesar de que la Temporada 2 registró una caída de audiencia, Netflix ya prepara los nuevos episodios de la serie. La Temporada 3 adaptará el arco de La Batalla de Alabasta, por lo que nuevos actores se sumarán al reparto. Entre ellos está Xolo Maridueña, quien interpretará a Portgas D. Ace. La continuación de la serie live-action también debutará en Netflix en algún momento de 2027.

Marty Adelstein, encargado de la producción, no ha revelado cuántas temporadas tendrá exactamente esta versión de One Piece. Considera que hacer 12 temporadas le permitiría adaptar la historia del anime por completo.

La adaptación live-action regresará el próximo año con su Temporada 3

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