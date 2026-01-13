Resident Evil prepara un nuevo showcase con sorpresas y rumores que apuntan a remakes muy esperados por los fans

Capcom adelantó un evento especial de Resident Evil para enero de 2026 y los rumores ya apuntan a un anuncio adicional que podría emocionar a la comunidad.

La saga de Resident Evil vuelve a tomar protagonismo con un nuevo showcase programado para esta semana. Capcom confirmó un evento especial centrado en la franquicia, el cual se realizará este jueves y ya empezó a generar conversación entre los fans.

Aunque el foco principal será Resident Evil Requiem, el ambiente alrededor del evento se llenó de especulación. Diversos rumores apuntan a que podría mostrarse algo más durante la transmisión, además del esperado título principal.

La compañía publicó un breve teaser donde confirma que el showcase se celebrará el 15 enero a las 4:00 PM, hora del centro de México. Esto fue suficiente para que la comunidad comenzara a conectar pistas y viejas filtraciones relacionadas con la saga.

Resident Evil Requiem toma el escenario principal

Durante el evento, Capcom mostrará nuevo material de Resident Evil Requiem, la próxima gran entrega de la serie. Este nuevo capítulo promete una experiencia intensa, con una atmósfera cuidada y una narrativa que busca sorprender tanto a veteranos como a nuevos jugadores. El showcase debería incluir gameplay extendido y más detalles sobre su propuesta.

La expectativa es alta, ya que se trata de uno de los proyectos más importantes de la franquicia en los últimos años, por lo que cada nuevo vistazo genera discusión inmediata entre los fans.

Aquí el anuncio:

El rumor que apunta a un remake inesperado

Además del título principal, surgió un rumor que habla de un anuncio adicional. Esta información no es oficial, pero proviene de Dusk Golem, un insider conocido dentro de la comunidad de Resident Evil.

Según filtraciones previas, Capcom podría estar trabajando en un remake de Resident Evil Code: Veronica o en una nueva versión de Resident Evil 0. Ambos proyectos han sido pedidos durante años por los fans.

La posibilidad de ver alguno de estos juegos durante el showcase elevó aún más el interés por el evento. Muchos esperan que, al menos, se insinúe el futuro de la saga más allá de Resident Evil Requiem.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno del rumor. El teaser oficial ya está disponible y confirma que habrá información relevante para la franquicia durante la transmisión.

