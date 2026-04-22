Resident Evil Requiem es un éxito rotundo y ya está en el top 5 de los juegos más vendidos de la saga en Estados Unidos

La aventura de Capcom mantiene el buen ritmo y permanece como el lanzamiento más exitoso de 2026 en aquel país

Resident Evil Requiem generó muchas expectativas con sus avances oficiales, y al final estuvo a la altura de las expectativas de los fanáticos. Su buen recibimiento le permitió convertirse al instante en uno de los lanzamientos más exitosos en la historia de la popular franquicia japonesa.

Y es que, a tan sólo 2 meses de su estreno a finales de febrero, el título de terror y acción ya entró en el top 5 de las entregas más vendidas de la saga de Capcom en suelo estadounidense. Y sí, todavía lidera la lista de los títulos de 2026 más populares de aquel país.

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Resident Evil Requiem es un éxito de ventas

La compañía japonesa reveló que el videojuego protagonizado por Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy alcanzó las 5 millones de copias vendidas en un lapso récord de apenas 5 días.

Poco después, Haruhiro Tsujimoto, actual presidente y director de operaciones de Capcom, dio a conocer mediante un comunicado oficial que la la más reciente entrega despachó 6 millones de unidades y se convirtió en “el juego de la saga que más rápido alcanzó ese hito”.

El éxito de Resident Evil Requiem es indiscutible, pero ahora tenemos más datos que nos permiten dimensionar su inmensa popularidad. Esta información proviene del siempre confiable analista Mat Piscatella de Circana, quien reveló cuáles fueron los lanzamientos más vendidos de marzo y otros detalles interesantes.

Resident Evil Requiem es actualmente el juego más vendido en Estados Unidos

Según el experto, el videojuego de Capcom sólo necesitó 2 meses para situarse entre los 5 títulos de la franquicia más vendidos de todos los tiempos en términos de dólares estadounidenses. La más reciente entrega sólo está por detrás de RE5, RE4 Remake, Re: Village y el RE4 original.

También es digno de aplaudir que Resident Evil Requiem permanece como el título más vendido de 2026 en Estados Unidos, seguido de MLB: The Show 26, WWE 2K26, NBA 2K26 y Call of Duty: Black Ops 7. Pero incluso con su inmensa popularidad, no fue el lanzamiento más vendido de marzo. Ese honor le pertenece al juego de béisbol de Sony.

Aunque estas cifras sólo corresponden a EUA, es probable que el videojuego también sea un enorme éxito en su natal Japón y otros mercados importantes.

Resident Evil Requiem recibirá nuevo contenido

Es probable que Capcom esté muy satisfecho con el desempeño comercial del título del survival horror con tintes de acción, pero eso no significa que se dormirá en sus laureles y abandonará el proyecto. De hecho, ya trabaja en novedades para llamar la atención de nuevos jugadores.

Hace algunas semanas, el director Koshi Nakanishi reveló que la compañía trabaja en una nueva expansión de historia. Aunque se desconocen los detalles narrativos del próximo DLC, rumores adelantan que Ada Wong, uno de los personajes más queridos por la comunidad, podría asumir el rol protagónico.

Resident Evil Requiem recibió recientemente el Modo Foto, que, como su nombre indica, permite a los fanáticos capturar sus momentos favoritos de la aventura. En mayo también debutará un minijuego, y una filtración reciente indica que podría tratarse del esperado Modo Mercenarios.

Resident Evil Requiem es un éxito enorme

Pero cuéntanos, ¿crees que el juego merece su éxito? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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