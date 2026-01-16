Resident Evil Requiem: gameplay de Leon, nuevos tipos de zombies y más en la reciente presentación de Capcom

La nueva entrega de la franquicia combinará estilos de juego gracias al protagonismo de sus 2 personajes

El hype por Resident Evil Requiem está en todo lo alto y no es para menos. Capcom es garantía de calidad desde hace una década y los fans esperan que la nueva entrega cumpla con todas sus expectativas. Hace no mucho se confirmó la aparición de Leon S. Kennedy, quien será coprotagonista junto con Grace Ashcroft. Hoy, la compañía japonesa presentó un nuevo avance, reveló más detalles y dejó a todos impactados con lo que viene el próximo 27 de febrero.

La acción y el horror se combinarán en las partes jugables de Leon

Resident Evil Requiem combinará 2 estilos de juego con Leon y Grace

Hace unos momentos, Capcom transmitió la reciente edición de su Showcase dedicado a Resident Evil Requiem, juego que saldrá en PS5, Xbox Series X|S y PC el 27 de febrero.

Esta presentación estuvo enfocada en mostrar jugabilidad con Leon S. Kennedy. Tal como se espera, el agente especial que vivió los horrores en Raccoon City y la caía de Umbrella, ofrecerá porciones de juego llenas de acción.

De acuerdo con el equipo de desarrollo, Requiem combina 2 estilos de juego que se complementan con la historia. En el caso de Grace Ashcroft, el avance será más lento y el ambiente será de tensión y terror en espacios estrechos. Con ella representarán el estilo que hizo destacar a Resident Evil 2 y Resident Evil 7: Biohazard.

Por su parte, Leon S. Kennedy llevará la acción y la tensión al siguiente nivel, algo en lo que tuvo mucho éxito en la cuarta entrega de la franquicia. No está de más decir que es uno de los mejores videojuegos de la historia.

Por otra parte, se reveló que RE Requiem tendrá distintos niveles de dificultad, pero en el caso de Grace si se selecciona el modo normal o difícil, sera necesario recolectar y usar cintas de tinta para guardar el avance. Tal como en los viejos tiempos. Asimismo, la protagonista tendrá que hacer combinaciones para crear elementos inyectables y para ello requerirá de sangre infectada.

Nuevos tipos de zombies harán más aterradora la experiencia

Aunque no se han revelado la totalidad de enemigos, se sabe que en Resident Evil Requiem enfrentaremos de nueva cuenta zombies. El juego tiene lugar años después del desastre en Raccoon City.

Durante la presentación, Capcom mostró algunos tipos de zombie que no se habían visto en la saga. Algunos de ellos mantienen comportamientos humanos, pues una parte de su cerebro se mantiene activa de forma mecánica según las actividades que realizaban antes de la tragedia de Umbrella.

Por otra parte, hay zombies con mayor capacidad de movimiento, no todos son torpes. En las porciones de jugabilidad dedicadas a Leon se mostraron algunos de ellos con reacciones y movimientos similares a los de los enemigos en Resident Evil 4.

