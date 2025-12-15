Resident Evil Requiem: jugar con Leon S. Kennedy y Grace Ashcroft se sentirá como tener 2 juegos diferentes, asegura Capcom

Los protagonistas representarán la acción y el survival horror que caracterizan a la saga

Durante The Game Awards 2025, Capcom confirmó que Resident Evil Requiem tendrá 2 protagonistas: Leon S. Kennedy y Grace Ashcroft. Cada uno representará un aspecto clave de la franquicia, y eso se reflejará en sus estilos de juego. Akifumi Nakanishi, director del título, habló sobre las diferencias entre ambos personajes y lo que implicarán a nivel jugable.

En una entrevista reciente, el desarrollador de Capcom aseguró que el tiempo de juego entre Leon S. Kennedy y Grace Ashcroft estará balanceado. Los jugadores podrán disfrutar 2 estilos de gameplay distintos, tal como ha ocurrido en otras entregas de la franquicia. Debido a las diferencias marcadas de los protagonistas, Nakanishi considera que Resident Evil Requiem se sentirá como 2 juegos diferentes.

Resident Evil Requiem y las diferencias entre sus protagonistas

Los recientes trailers de Resident Evil Requiem lo han dejado claro: Leon S. Kennedy no ha dejado de ser el icónico héroe de acción, mientras que Grace Ashcroft no tiene tanta experiencia para afrontar las amenazas directamente. Esta diferencia fundamental marcará el ritmo de la nueva entrega, que equilibrará las secciones entre sus protagonistas.

En declaraciones para Automaton, Nakanishi declaró que el juego tendrá una historia unificada, que avanzará al alternar entre las subtramas de Leon S. Kennedy y Grace Ashcroft. El creativo destacó la disposición del agente a luchar y protagonizar grandes secuencias de acción. Por su lado, describió a Grace como “la más miedosa” en la historia de la franquicia.

“Requiem tiene una sola historia unificada. A medida que avanza la trama, alternas entre las secciones de Leon y las de Grace. Incluso hay escenas donde se encuentran. Grace es ‘la más miedosa de la historia de Resident Evil‘, mientras que Leon es un veterano experimentado, así que ver cómo interactúan sus personalidades es parte de la diversión”.

Leon S. Kennedy y Grace Ashcroft serán experiencias diferentes de una misma historia

Nakanishi comparó la estructura de Resident Evil Requiem con la de Resident Evil Revelations, donde también alterna entre varios protagonistas. Confirmó que las secciones jugables de Leon S. Kennedy y Grace Ashcroft “están prácticamente repartidas por igual”. Desde esta perspectiva, considera que la nueva entrega será como tener 2 juegos diferentes.

“Es casi como tener 2 juegos con niveles de tensión completamente diferentes mezclados. Al principio, nos preocupaba que los jugadores no pudieran seguir el ritmo, pero ahora creemos que el contraste le da al juego un ritmo único, como meterse en un baño frío después de estar en un sauna caliente. Era importante combinar bien los segmentos lentos y rápidos, y Grace y Leon resultaron ser la mejor combinación para lograrlo. Leon también cuenta con muchas acciones nuevas, lo que proporciona una fuerte sensación de liberación en comparación con las secuencias de Grace”.

Grace será una de las protagonistas “más miedosas” de la franquicia

Un balance entre la acción y el horror

El contraste entre los protagonistas ofrecerá a los jugadores una experiencia que mezclará por igual la acción y el horror. El director de Resident Evil Requiem explicó que Leon era el personaje ideal para complementar a Grace, pues “no es muy apto para el terror”. Destacó que las secciones del agente estarán llenas de “acción intensa” y “adrenalina”, mientras que las de Grace serán “las más aterradoras”.

Nakanishi comentó que, sin la presencia de Leon, el juego “sería extremadamente aterrador”. El agente ayudará a “liberar la tensión” creada por el suvival horror característico de la saga. Esto jugará con las emociones de los fanáticos, que por un tiempo se sentirán seguros para luego ser las víctimas del terror.

“Es una estructura de terror diseñada a conciencia. Como resultado, aunque Requiem es ciertamente aterrador, creo que los jugadores también sentirán una especie de euforia y satisfacción que los anteriores Resident Evil no ofrecían”.

Leon será un agente más experimentado

Por último, confirmó que la jugabilidad de Grace se basará en Resident Evil 2, mientras que la de Leon en Resident Evil 4. El agente tendrá nuevas habilidades, que reflejarán el paso del tiempo y su mayor experiencia en el campo de combate. Resident Evil Requiem llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC el 27 de febrero.

