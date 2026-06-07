El XBOX Games Showcase 2026 de esta semana estuvo lleno de anuncios y sorpresas emocionantes. Tal como los fanáticos especularon, Halo: Campaign Evolved, el remake de la entrega original, ya tiene fecha de lanzamiento oficial. También se dio a conocer que los fans podrán jugar antes del estreno como parte de un acceso anticipado.

El proyecto de Halo Studios hizo acto de presencia en la transmisión en vivo con un nuevo adelanto, que permitió ver el apartado gráfico renovado y las novedades que incluirá este relanzamiento para las plataformas contemporáneas. También se compartió mucha información adicional en el blog oficial de la compañía.

Allí, se revelaron todos los detalles sobre las ediciones especiales y la forma de entrar en el periodo de acceso anticipado.

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Halo: Campaign Evolved celebrará un acceso anticipado

Durante el evento en vivo, se dio a conocer que el remake del clásico FPS de 2001 llegará a las tiendas oficialmente el próximo 28 de julio de 2026 para Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC. Los suscriptores de Xbox Game Pass podrán descargarlo sin cargo adicional y empezar a jugar tan pronto esté disponible.

Como ya es tradición en la industria, Halo: Campaign Evolved se lanzará en múltiples versiones, cada una con su serie de beneficios y extras. La Standard Edition es la alternativa más económica, pues costará $49.99 USD y dará acceso al juego base, lo que también incluye el contenido adicional.

Por su parte, la Premium Edition será ligeramente más cara porque estará disponible a cambio de $70 USD. Además de la aventura base, incluye el Alpha Halo Armory, un bundle especial que da acceso a 5 aspectos de armadura para el Master Chief y 6 skins de armas.

Contenido que se incluye en la Premium Edition de Halo: Campaign Evolved

Los jugadores que compren esta versión también recibirán la colección digital de historias y arte de Halo: Hungry Buzzards, un nuevo relato de Troy Denning que sirve como antesala a los eventos de la nueva campaña Operation: METEORITE, el libro de arte digital y un manual inspirado en el del juego original.

Por otra parte, Halo: Campaign Evolved tendrá una edición coleccionista de $199.99 USD. Esta versión incluirá todo lo de la Premium Edition, así como una estatua de 30 cm del Master Chief producida por Dark Horse, un chip de Cortana con iluminación LED, arte conceptual y la caja en formato físico con una copia del juego.

Los fans que reserven la Premium Edition o la versión de colección podrán jugar antes del lanzamiento oficial, pues se ganarán el derecho de participar en el periodo de acceso anticipado, que iniciará oficialmente el 23 de julio de 2026 a las 8:00 AM PDT. Se espera que los fans puedan disfrutar la totalidad del contenido.

La edición de colección de Halo: Campaign Evolved tiene una figura del Master Chief, una copia física del juego y más contenido adicional

Finalmente, los jugadores que reserven cualquiera de las versiones también recibirán el paquete Foundry Armory, que incluye el diseño de armadura Classic 2001 Mark V, el diseño de rifle de asalto Classic 2001, el skin Gilded Onyx y el aspecto Gilded Onyx para el rifle de asalto.

Halo: Campaign Evolved incluirá una campaña totalmente original

Por supuesto, los gráficos renovados y las mecánicas actualizadas son el pretexto principal para darle una oportunidad a Halo: Campaign Evolved. Afortunadamente, los desarrolladores dieron un paso más allá y agregaron una campaña completamente nueva que expande la aventura original.

Además de los 10 niveles que los fans ya conocen de memoria, el remake incluirá Operation: METEORITE, un arco completamente nuevo conformado por 3 misiones. Los protagonistas serán el Master Chief y el Sargento Johnson, quienes lucharán contra las líneas enemigas en una operación clandestina de la UNSC a bordo de una nave del Covenant.

Además de expandir la narrativa, las nuevas emisiones incluirán ubicaciones nuevas, más variantes de enemigos, el regreso de algunas armas míticas que aparecen en otros títulos de la saga y mucho más. Esta campaña de Halo: Campaign Evolved se desarrolló en estrecha colaboración con Troy Denning, escritor que trabajó en las novelas de la saga.

Pero cuéntanos, ¿reservarás el juego para entrar en el acceso anticipado? Déjanos leerte en los comentarios.

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