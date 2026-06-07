Uno de los alicientes para los usuarios de XBOX en cada evento es el anuncio de los próximos juegos que llegarán a XBOX Game Pass.

El XBOX Games Showcase no fue la excepción y no cabe duda que la plataforma de Microsoft tiene una gran oferta para los meses por venir y el próximo año.

Durante el evento, se revelaron todos los títulos que llegarán próximamente al servicio.

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¿Qué juegos llegarán a XBOX Game Pass en día 1?

El XBOX Games Showcase cumplió con su variedad de anuncios importantes, novedades, actualizaciones y varias sorpresas.

Entre los anuncios se revelaron aquellos que llegarán en día 1 a XBOX Game Pass, ya sea porque se trata de títulos de XBOX Game Studios o por los acuerdos con terceros.

Cabe señalar que estos títulos de estreno en día 1 solo están disponibles en el máximo nivel del servicio, o sea Ultimate.

Dicho esto, te contamos que se trata de 17 videojuegos que se integrarán al servicio cuando debuten:

Gears of War: E-Day

Halo: Campaign Evolved

Fable

Minecraft Dungeons II

Spyro: A Realm Beyond

Wo Long 2: Wings of Ember

State of Decay 3

Resonance: A Plague Tale Legacy

Senua

Clockwork Revolution

Persona 4 Revival

Persona 6

Valor Mortis

Bad Magpie

Vivarium

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Magicians: The Devil’s Deal

a meal? a succulent Game Pass meal?? | #XBOXShowcase pic.twitter.com/5mJTabgYIP — XBOX Game Pass (@XBOXGamePass) June 7, 2026

Una buena noticia para los suscriptores del servicio

Tras este anuncio en el XBOX Games Showcase, los rumores sobre algún cambio en cuanto a los estrenos en día 1 quedaron en el pasado.

En semanas recientes y tras los cambios que ordenó Asha Sharma, hubo reportes sobre la posibilidad de que los estrenos día 1 disminuyeran o se retiraran a fin de beneficiar las finanzas de la división de gaming de Microsoft.

Sin embargo, tras lo visto hoy se confirma que la estrategia de estrenos en día 1 seguirá en el servicio.

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