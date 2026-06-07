XBOX Games Showcase: todos estos juegos llegarán en día 1 a XBOX Game Pass UltimatePor Víctor Rosas el
La marca mantiene su compromiso de lanzar nuevos títulos en el servicio desde el primer momento
Uno de los alicientes para los usuarios de XBOX en cada evento es el anuncio de los próximos juegos que llegarán a XBOX Game Pass.
El XBOX Games Showcase no fue la excepción y no cabe duda que la plataforma de Microsoft tiene una gran oferta para los meses por venir y el próximo año.
Durante el evento, se revelaron todos los títulos que llegarán próximamente al servicio.
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¿Qué juegos llegarán a XBOX Game Pass en día 1?
El XBOX Games Showcase cumplió con su variedad de anuncios importantes, novedades, actualizaciones y varias sorpresas.
Entre los anuncios se revelaron aquellos que llegarán en día 1 a XBOX Game Pass, ya sea porque se trata de títulos de XBOX Game Studios o por los acuerdos con terceros.
Cabe señalar que estos títulos de estreno en día 1 solo están disponibles en el máximo nivel del servicio, o sea Ultimate.
Dicho esto, te contamos que se trata de 17 videojuegos que se integrarán al servicio cuando debuten:
- Gears of War: E-Day
- Halo: Campaign Evolved
- Fable
- Minecraft Dungeons II
- Spyro: A Realm Beyond
- Wo Long 2: Wings of Ember
- State of Decay 3
- Resonance: A Plague Tale Legacy
- Senua
- Clockwork Revolution
- Persona 4 Revival
- Persona 6
- Valor Mortis
- Bad Magpie
- Vivarium
- Join Us
- Magicians: The Devil’s Deal
Una buena noticia para los suscriptores del servicio
Tras este anuncio en el XBOX Games Showcase, los rumores sobre algún cambio en cuanto a los estrenos en día 1 quedaron en el pasado.
En semanas recientes y tras los cambios que ordenó Asha Sharma, hubo reportes sobre la posibilidad de que los estrenos día 1 disminuyeran o se retiraran a fin de beneficiar las finanzas de la división de gaming de Microsoft.
Sin embargo, tras lo visto hoy se confirma que la estrategia de estrenos en día 1 seguirá en el servicio.
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