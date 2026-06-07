Halo: Campaing Evolved

Halo: Campaign Evolved es una nueva versión fiel, pero modernizada, de la campaña de Halo: Combat Evolved. Disfruta de la historia original reconstruida con gráficos en alta definición, cinemáticas actualizadas y controles refinados, además de tres nuevas misiones precuela protagonizadas por el Jefe Maestro y el Sargento Johnson. Un arsenal ampliado de armas, vehículos y enemigos, junto con los icónicos “Skulls” —modificadores opcionales que alteran el combate de formas divertidas y desafiantes—, añaden nuevas estrategias y una enorme rejugabilidad a la experiencia.

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