Halo: Campaing Evolved

Halo: Campaing Evolved

Halo: Campaign Evolved es una nueva versión fiel, pero modernizada, de la campaña de Halo: Combat Evolved. Disfruta de la historia original reconstruida con gráficos en alta definición, cinemáticas actualizadas y controles refinados, además de tres nuevas misiones precuela protagonizadas por el Jefe Maestro y el Sargento Johnson. Un arsenal ampliado de armas, vehículos y enemigos, junto con los icónicos “Skulls” —modificadores opcionales que alteran el combate de formas divertidas y desafiantes—, añaden nuevas estrategias y una enorme rejugabilidad a la experiencia.

DETALLES

  • Desarrollador:Halo Studios
  • Publisher:Xbox Game Studios
  • Género:Shooter, Adventure
  • Fecha de Lanzamiento:27/Julio/2026

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