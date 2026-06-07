Tal como se prometió, el domingo 7 de junio tuvo lugar el XBOX Games Showcase 2026, un evento en vivo en el que se mostraron avances de los próximos juegos first-party y lanzamientos de terceros que llegarán este año y más allá. Y aunque se adelantó que no se compartirían noticias sobre Project Helix, sí hubo una novedad en términos de hardware.

Durante la transmisión, Microsoft sorprendió a la comunidad con el anuncio del nuevo XBOX Series X25, una variante edición limitada de la consola de actual generación de la compañía. El estreno de este producto tendrá lugar hasta finales de 2026, pero algunos fanáticos ya tuvieron la oportunidad de conseguir el suyo totalmente gratis.

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Fans afortunados obtienen gratis el nuevo XBOX en el FanFest LA

Fue en marzo de 2026 cuando Microsoft anunció el regreso del FanFest, un evento que pretende celebrar el legado de la marca XBOX y ser un punto de reunión para los fanáticos. La edición principal de este año se llevó a cabo este domingo en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Después del XBOX Games Showcase, Asha Sharma, la nueva líder de la marca; y Matt Booty, actual director de contenidos, subieron al escenario frente a decenas de jugadores e invitados para compartir un momento con la comunidad y brindar sus reflexiones sobre la transmisión en vivo.

Allí, la directora de la división de videojuegos de Microsoft se mostró emocionada por su primer evento y habló sobre los nuevos juegos exclusivos, refiriéndose así a Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution.

Asha Sharma y su equipo regalan un Xbox Series X25 Limited Edition a los fanáticos que asistieron al FanFest de Los Ángeles

Asha Sharma también destacó el anuncio reciente del nuevo y bello XBOX Series X25. Lo emocionante vino después: la jefa de XBOX afirmó que todos los asistentes que tuvieran la palabra “fan” en su credencial (que aparentemente eran todos los presentes en el FanFest LA), recibirían completamente gratis la nueva consola de edición limitada.

“Este es mi primer showcase. Sé que muchos de ustedes han estado aquí por los últimos 25 años. Así que si tienen ‘fan’ en su gafete, van a recibir gratis un [XBOX Series X25] más tarde este año”, comentó Sharma durante la presentación.

Naturalmente, la noticia generó entusiasmo en el recinto y todos los fanáticos empezaron a gritar de emoción mientras aplaudían a la nueva directora de la compañía.

El Xbox Series X25 se lanzará en noviembre de 2026 junto a un mando especial inspirado en el control clásico de la consola de Microsoft. Parece que los fans que recibirán gratis el hardware aún no lo tienen en sus manos, pero presuntamente podrán reclamarlo a finales de este año. Se desconocen los detalles sobre cómo funcionará esa dinámica.

Asha says "How about those Exclusives!?" And gives out Xbox 25th Anniversary Consoles to Xbox Fans at Event! pic.twitter.com/JMXb71A80l — colteastwood (@Colteastwood) June 7, 2026

Por supuesto, se espera que los jugadores del resto del mundo que no asistieron al evento presencial tengan que comprar la consola. Es un misterio si Microsoft tiene planes de lanzar otras iniciativas similares que permitan a los fans conseguir la plataforma de forma gratuita.

Todos los detalles confirmados del XBOX Series X25 Limited Edition

Como su nombre indica, el XBOX Series X25 Limited Edition forma parte de las celebraciones por el 25.° aniversario de la marca de videojuegos de la compañía. Se destaca de inmediato gracias a su diseño verde translúcido, que claramente es un homenaje a la consola clásica de 2001.

Este dispositivo incluirá 1TB de almacenamiento, perfecto para guardar muchos juegos digitales. La compañía puso mucha atención a los detalles para garantizar que jugar con este dispositivo sea una auténtica experiencia nostálgica. Por ejemplo, la “X” se iluminará en verde, un guiño al inicio del XBOX original.

El lanzamiento del XBOXSeries X25 estará acompañado de un control inalámbrico inspirado en el mando de la primera consola de la compañía. El XBOX Wireless Controller X25 Special Edition también tendrá un tono verde translúcido, y los botones centrales ABXY harán gala de los colores originales.

Microsoft reveló que el XBOX Series X25 Limited Edition y el mando se lanzarán en noviembre de 2026 en mercados selectos. Tristemente, se desconoce si México será uno de ellos, y tampoco hay información sobre la disponibilidad de estas piezas de hardware en Latinoamérica y otros territorios.

La nueva consola de Xbox para el 25.° aniversario llegará en noviembre de 2026 en mercados selectos

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