Responsables de Jujutsu Kaisen advierten de juegos no autorizados de la franquicia y anuncian medidas para eliminarlos

El comité recomendó a los fans ignorar los juegos no oficiales

Jujutsu Kaisen es uno de los mangas y animes modernos que han logrado ganarse un lugar en la industria del entretenimiento y, naturalmente, otras personas han intentado aprovechar su popularidad para su beneficio. Los responsables de la franquicia están conscientes de esto e irán tras ellos.

Pese a que Jujutsu Kaisen es una franquicia relativamente joven, ya pueden encontrarse juegos cuyos autores usan personajes u otro material de la obra de Gege Akutami sin permiso de Shueisha o TOHO animation y los distribuyen de forma no autorizada enriqueciéndose de forma ilegal.

Comité de Jujutsu Kaisen advierte de juegos no autorizados

En plena víspera de Navidad, la cuenta oficial del anime en Twitter (X) dejó claro que sabe de la existencia de estos juegos que se distribuyen en diversas plataformas de videojuegos.

El comité de producción del anime explica que, al no dar permiso para el uso de contenido relacionado con Jujutsu Kaisen para la planeación, el desarrollo ni la distribución de dichas aplicaciones, los responsables están infringiendo derechos de autor.

Compañía de Jujutsu Kaisen tomará medidas para eliminar juegos no autorizados de la franquicia (imagen: TOHO animation)

Esto constituye un delito importante, en especial en Japón, y precisamente el comité advirtió que tomará cartas en el asunto, lo cual incluye la petición para que las plataformas suspendan la distribución de los juegos no autorizados.

“Por lo tanto, para garantizar que todos puedan disfrutar del contenido de Jujutsu Kaisen con tranquilidad, les rogamos que se abstengan de descargar o jugar las mencionadas aplicaciones de juego”, finalizó el comité.

Entérate: Japón enfrentará la piratería con ayuda de la inteligencia artificial.

Jugadores señalaron juegos no autorizados de Jujutsu Kaisen

Desde luego, en el comunicado el comité no nombra explícitamente los juegos a los que se refiere, pero en los comentarios los usuarios o tardaron en compartir algunos ejemplos.

Uno de ellos es Domain Duel (Tokkyuu Jujutsushi), un supuesto juego de cartas que se promociona con personajes de la saga, entre los que destaca Sukuna en el ícono principal, aunque jamás menciona el nombre oficial de la obra.

Por si fuera poco, en una de las imágenes promocionales presume premios de The Game Awards 2026 e incluso muestra una batalla entre Kakashi (Naruto) y Satoru Gojo (Jujutsu Kaisen).

Por si te lo perdiste: juego plagiaba Mario Strikers y se distribuía en tienda de Xbox.

¿Qué opinas de las medidas que tomarán los encargados de Jujutsu Kaisen? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con anime si visitas esta página.

Video relacionado

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente