Reward the Scars es la nueva canción de KoRn en colaboración con Diablo IV: Lord of Hatred, expansión que debuta hoy

Jonathan Davis: "siempre me conecté con la oscuridad del juego y la idea de enfrentar aquello que está oculto"

Hoy es un día de fiesta para los fans de los videojuegos y del rock. Por un lado, se lanzó la expansión Diablo IV: Lord of Hatred, el nuevo capítulo del gran juego de Blizzard. Por el otro, su debut se acompañó por un guiño hacia la generación que vio nacer el juego y desarrollarse a lo largo de los años. Hablamos de una colaboración con una de las bandas más grandes de aquellos años: KoRn.

El grupo lanzó su nuevo tema, Reward the Scars, en colaboración con la expansión de Diablo IV. Hoy, se estrenó el tema y el video oficial en todas las plataformas.

NO TE LO PIERDAS: El Steam Controller ya tiene fecha de lanzamiento y precio oficial: tendrá una mejora que lo hace superior a los mandos tradicionales de consolas

Diablo IV: Lord of Hatred

KoRn estrena el video oficial de Reward the Scars, tema oficial de Diablo IV: Lord of Hatred

La banda de nu metal de Bakersfield, California, KoRn, lanzó su primera canción nueva en 4 años y lo hizo como parte de un evento importante para los videojuegos.

El tema, Reward the Scars, es la canción oficial de la expansión Diablo IV: Lord of Hatred que también se lanzó hoy para todas las plataformas en que está disponible el juego de Blizzard Entertainment.

El video musical cuenta con un estilo de animación inspirado en la expansión del videojuego y lo combina con secuencias en las que la banda está tocando. En todo momento, se cruzan elementos de dolor, oscuridad, violencia y desesperación, temas que, curiosamente, comparten la banda y la saga de gaming.

Al respecto, Jonathan Davis, líder y vocalista de KoRn, declaró:

“Jugué Diablo durante años, así que adentrarme en ese mundo de forma creativa se sintió natural. Siempre me conecté con la oscuridad del juego y la idea de enfrentar aquello que está oculto. Eso es algo que KoRn exploró en la música desde el comienzo. Reward the Scars surgió en nuestras sesiones de composición como una nueva canción de KoRn, y pronto resultó evidente que era un tema ideal para Diablo“.

Por su parte, Kevin Bjelajac, vicepresidente de marca y marketing creativo en Blizzard, declaró:

“Esta colaboración se dio de forma natural, KoRn y Diablo viven en ese espacio de enfrentar la oscuridad de forma frontal. Con Lord of Hatred, contamos una historia de consecuencias, elecciones y qué significa aceptar la tentación del mal o resistirse a ella. Reward the Scars captura ese espíritu a la perfección”.

2 grandes de la década de los 90

Una de las razones por las que la colaboración entre la banda y el videojuego se siente tan natural es por su origen. Ambos arrancaron su historia e iniciaron su crecimiento en la década de los 90.

El primer juego de Diablo debutó en 1997 y se convirtió en un clásico instantáneo. Justo en esos tiempos, KoRn se encontraba en ascenso tras el debut de su disco homónimo de 1994 y Life is Peachy de 1996. La franquicia de gaming nació un año antes de que la banda lanzara Follow the Leader (1998), album que los catapultó a la cima.

Algunos miembros de KoRn son fans de los videojuegos desde hace décadas. Jonathan Davis ha compartido por años su gusto por títulos como World of Warcraft, Destiny, The Legend of Zelda, Toy Story y The Witcher.

La alineación actual de KoRn: Brian “Head” Welch, James “Munky” Shaffer, Jonathan Davis y Ray Luzier

ENTÉRATE: Project Helix: la crisis de memoria afectará el precio y la disponibilidad de la próxima consola de Xbox, reconoce Asha Sharma

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.