El Steam Controller ya tiene fecha de lanzamiento y precio oficial: tendrá una mejora que lo hace superior a los mandos tradicionales de consolas

El control de Valve funcionará en cualquier dispositivo que tenga soporte oficial de Steam

2026 puede ser un año muy interesante para Steam más allá de su oferta tradicional como plataforma de gaming en PC. El plan, confirmado por Valve, es lanzar la Steam Machine y una serie de accesorios que llevarán la experiencia de juego y usuario hacia el siguiente nivel. Aunque hubo incertidumbre por el contexto internacional, la compañía de Gabe Newell sigue en marcha con sus objetivos y su primer lanzamiento ya tiene fecha, precio oficial y detalles interesantes.

El Steam Controller está a unos días de llegar, y hace unos momentos, Valve compartió la información en su sitio oficial.

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El Steam Controller de Valve por fin tiene fecha de lanzamiento en distintos países

¿Cuándo se lanza el Steam Controller y cuánto cuesta?

Por medio de una publicación en sus cuentas oficiales de redes sociales, Valve anunció que el Steam Controller saldrá a la venta el próximo 4 de mayo a las 10 AM, hora del Pacífico, 11 AM, hora de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información oficial, el Steam Controller tendrá un precio de $99 dólares, $1721 MXN, sin contar impuestos y otros costos adicionales.

Este precio lo ubica por encima del costo de los mandos base de consolas como el PS5, Xbox Series X|S y Switch 2. Sin embargo, es inferior al de versiones de mayores prestaciones y calidad como el DualSense Edge y el Xbox Elite que cuestan $199 USD.

Al mismo tiempo, Valve anunció que su control tendrá precio regionalizado en los mercados donde debutará el próximo 4 de mayo. Lamentablemente, México y Latinoamérica no forman parte de este anuncio, por el momento:

Estados Unidos – $99 USD

Canadá – $ 149 CAD

Unión Europea – €99 EUR

Reino Unido – £85 GBP

Australia – $149 AU

Polonia – zł449 PLN

Excited to announce our @Steam Controller arrives on Steam May 4th at 10 a.m. PT.



Learn more and wishlist here: https://t.co/X8cETMRY3N — Valve (@valvesoftware) April 27, 2026

El mando de Valve tendrá una mejora que lo hace superior a los mandos de consolas

Una de las ventajas del Steam Controller es que sus sticks cuentan con tecnología magnética. No se trata de la pieza tradicional que usan los controles de PlayStation, Xbox y Switch desde hace años.

En este caso, Valve aposto por la tecnología TMR de última generación. ¿Cuál es el cambio? Que este tipo de pieza no involucra movimiento mecánico, así que no hay desgaste y, por ende, se disminuye de forma importante la aparición del infame drift. Cabe recordar que usuarios de consolas han insistido por mucho tiempo a Sony, Xbox y Nintendo porque apueste por este tipo de tecnología en los sticks.

Por otra parte, el Steam Controller incluye un Controller Puck, pieza con cable y terminal que se encarga de la recepción inalámbrica de señal, pero también cumple como estación de carga. En este caso, también se optó por tecnología magnética de última generación.

El Controller Puck del mando de Steam

En cuanto a la experiencia de juego, el Steam Controller cuenta con un sistema de vibración de alta definición con potentes motores. También tiene giroscopio que se activa con toque capacitativo. En este caso, basta con dar un apretón con ambas manos a la parte posterior del control y soltar poco después para activar esta tecnología.

Por otra parte, el Steam Controller cuenta con estas funciones:

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