ROBLOX en problemas: demanda acusa a la plataforma de poner en riesgo a menores y comparan al juego con “una vagoneta sospechosa en un parque infantil”

ROBLOX es una de las plataformas de gaming más exitosas a nivel mundial. Se estima que cuenta con 380 millones de usuarios activos al mes y es un fenómeno de los videojuegos de la era reciente. Sin embargo, no está libre de polémicas y uno de sus puntos flojos tiene que ver con la seguridad para menores de edad. Claro que el primer frente de defensa deben ser los padres o tutores, pero las críticas señalan que el segundo filtro, la seguridad de la plataforma misma, es deficiente. Es por eso que el fiscal general de Tennessee, Estados Unidos, interpuso una demanda contra la franquicia.

ROBLOX sigue en la mira por supuestas deficiencias en su sistema de seguridad para menores

Fiscal general de Tennessee, Estados Unidos, demanda a Roblox Corporation

El fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, presentó una demanda contra ROBLOX, una de las plataformas de videojuegos más grandes del mundo. El funcionario considera que sus mecanismos de protección para menores son insuficientes.

De acuerdo con un comunicado oficial, Skrmetti sostiene que la compañía atrae deliberadamente a los niños hacia un entorno digital riesgoso, pero que promociona como seguro. Esta práctica, según la acusación, infringiría la Ley de Protección al Consumidor de Tennessee (TCPA). La demanda afirma que ROBLOX ha engañado durante años a los residentes del estado al minimizar los peligros reales que la plataforma puede representar para los menores.

Durante una entrevista con Fox13, el fiscal general comparó a ROBLOX con “una versión digital de una vagoneta sospechosa estacionada cerca de un parque infantil”. Señaló que el juego ofrece un mundo de creatividad y diversión, pero en realidad permite que terceros malintencionados interactúen con niños vulnerables.

Skrmetti también aseguró que la empresa redujo de forma consciente los recursos destinados a la supervisión y seguridad infantil, pese a múltiples advertencias previas. Esto con el objetivo de reducir costos y aumentar sus ganancias. Desde su perspectiva, ROBLOX afirmó públicamente que la seguridad es su prioridad, pero en realidad actuó en sentido contrario.

Jonathan Skrmetti, fiscal general de Tennessee

¿Qué responde Roblox Corporation?

Tras la publicación inicial del caso, la compañía responsable de la plataforma envió una respuesta a FOX13 en la que rechaza las acusaciones. Matt Kaufman, director de seguridad de la compañía, declaró que la demanda “distorsiona de manera fundamental cómo funciona ROBLOX”. También enfatizó que la seguridad es un pilar central del diseño de la plataforma.

Kaufman explicó que utilizan sistemas avanzados para supervisar contenido y comunicaciones dañinas. Aseguró que ciertas funciones de chat tienen límites para reducir riesgos propios de los entornos digitales.

También afirmó que la empresa actúa con rapidez ante cualquier infracción de sus normas y colabora activamente con las autoridades en investigaciones relacionadas con la seguridad.

Finalmente, la empresa informó al sitio de noticias que sus políticas de seguridad son más estrictas que las de muchas redes sociales. No se permite el intercambio de imágenes por chat y existen filtros para evitar la difusión de datos personales. Destacó su monitoreo constante de comunicaciones, su cooperación con autoridades de seguridad, como el FBI y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), así como el próximo lanzamiento de tecnología que permita la identificación de edad de cada usuario en todo el mundo.

