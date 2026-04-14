ROBLOX por fin tiene una jugabilidad más fluida, tiempos de carga 30% más rápidos y otras mejoras gracias a su versión para PS5

La actualización llegó poco después de que se anunciara que el juego de Roblox Corporation recibirá más controles parentales

Es fácil pensar en que las grandes producciones AAA dominan el gaming, pero la realidad es muy distinta. De hecho, ROBLOX es fácilmente uno de los videojuegos más exitosos y populares del mundo, con millones de usuarios activos al mes. Tras una larga espera, esta plataforma por fin recibirá un port nativo para PlayStation 5.

Este título de Roblox Corporation es un ecosistema en el que los jugadores pueden crear sus niveles y compartirlos con el mundo, así como unirse al de otros miembros de la comunidad. El contenido generado por usuarios es el pilar de la experiencia, pero algunos proyectos enfrentan dificultades técnicas debido a las limitaciones del hardware.

Ese dejará de ser un problema muy pronto, al menos en PlayStation. Y es que el videojuego por fin recibió una versión nativa para PS5 que mejora sustancialmente el rendimiento y los tiempos de carga.

Video relacionado: La historia de Roblox y cómo protege a criminales

ROBLOX recibe un port para PlayStation 5 con mejoras

A través de un comunicado en el blog oficial de Sony, Christofer Oberst de Roblox Corporation confirmó el lanzamiento de la versión nativa para PlayStation 5. Este port está diseñado para aprovechar las bondades técnicas de la consola de actual generación, lo que debería traducirse en un mejor desempeño.

Según el anuncio oficial, ROBLOX en PS5 ofrece una experiencia más fluida y responsiva, con tiempos de carga hasta 30% más rápidos. Los jugadores también deben esperar una mejor tasa de frames y gráficos renovados en muchos de los proyectos diseñados por fans.

Aunque las novedades más significativas están ligadas con el apartado visual y el rendimiento, la versión para PlayStation 5 también añade compatibilidad completa con el mando DualSense. Eso sí, dependerá de cada creador aprovechar las funciones del control.

Roblox por fin llegó a PS5 con una versión nativa que ofrece mejores gráficos y tiempos de carga más rápidos

Como dijimos, ROBLOX es una plataforma que aloja millones de experiencias diseñadas por jugadores y equipos pequeños de creadores independientes. El blog incluye las declaraciones de algunos creativos, que explican cómo las nuevas capacidades técnicas mejoran el rendimiento.

Por ejemplo, el desarrollador Voldex comentó que ahora puede añadir más contenido a su juego NFL Universe Football sin preocuparse de que afecte el desempeño. De igual forma, los responsables del título de terror Scary Shawarma Kiosk comentaron que mejoraron la ambientación y por fin pueden ofrecer la propuesta que siempre imaginaron gracias a esta actualización.

ROBLOX agregará nuevas medidas de seguridad

Es entendible que la versión nativa para PS5 debutara hasta este momento, ya que el título llegó a PlayStation 4 en 2023, alrededor de 8 años después del lanzamiento del port para Xbox One. De cualquier forma, es bueno saber que los jugadores de la consola de Sony por fin tendrán una experiencia más fluida que esté a la altura de sus expectativas.

Esta actualización llega poco después de que la compañía confirmara que prepara el lanzamiento de un parche muy importante que agregará nuevas medidas de seguridad. Es ampliamente sabido que ROBLOX se ha visto envuelto en numerosos casos de crímenes en contra de niños y adolescentes.

Roblox Corporation confirmó que agregará cuentas basadas en edad y otras funciones de control parental para proteger a los jóvenes. Estas novedades llegarán en junio, y forman parte de los esfuerzos generalizados para crear un entorno más seguro y amigable para toda la comunidad.

ROBLOX reforzará sus controles parentales con cuentas basadas en edades y otras funciones inéditas

ROBLOX está disponible gratis en todas las plataformas, incluido PS5; sin embargo, algunas experiencias exigen a los jugadores gastar dinero real mediante micropagos para progresar o desbloquear recompensas especiales.

Pero cuéntanos, ¿juegas este título en PS5? ¿Ya notaste las mejoras de rendimiento? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con ROBLOX.

Video relacionado: PlayStation abandonó el juego como servicio que tanto buscaba

Fuente